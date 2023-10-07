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O sene bu sene olacak gibi

#Euroleague#Fenerbahçe#Milano

Zirveden uzakta yitirilen iki yılın ardından artık asgari çıta yüksekliği Final 4 yapmak İtoudis için. Aşağısı kurtarmaz.

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Taraftarlar da ‘İstanbul’u rakiplere cehenneme çevirdiğimiz eski güzel günlerin hasreti bitsin’ istiyor. Kapasitesi yüksek uzun adamlar Sertaç, Papagiannis ve Sestina’nın yanı sıra Partizan’dan yükselen değer Madar’ı oyun kurucuya takviye alarak koçun elini zenginleştirdi sarı lacivertli yönetim. Otoritelerce Fenerbahçe’nin ardı sıra güç sıralamasında 8. sıradaki Milano, İstanbul’a üç önemli kısasından yoksun geldi. Pangos’un yalnız kalacağı endişesiyle sahayı ve ribaundları iyi paylaştığı ‘uzun beş’le oynamayı tercih etti koçları Messina. Dışarı çıkartılan topları da isabetli değerlendirdiler. Biz sadece Papagiannis’i oyunda tek kullanarak iki kısalı beş ile karşılık verdik.

UZADI AMA BİZİM OLDU

Itoudis, yan yana oynayan kısaları sürekli değiştirerek, kaçan Milano’yu Guduric, Wilbekin ve Dorsey’in gayretleriyle devre bitmeden yakaladı. Milano’yu sıkıntıya sokan sert ve baskılı savunma stratejisini ikinci yarıda sürdürdü Fenerbahçe. Kaostan kapılan toplar hızlı hücuma dönüştürüldü. Savunmadan enerji alan şok hücumlar rakibin direncini kırdı. Dolu dolu top paylaşarak hücum edip verimimizi maksimumda tuttuk. Maç sonunda sazı alan Wilbekin ve oyunu çevirecek oyuncuyu bulmada akıllı seçimler yapan, uzatmada dinginliğini kaybetmeyen İtioudis gecenin kazandıranları oldular.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko 85-82 Olimpia Milano (Euroleague maçı)Fenerbahçe Beko 85-82 Olimpia Milano (Euroleague maçı)Haberi görüntüle
#Euroleague#Fenerbahçe#Milano
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