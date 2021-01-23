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Haber Giriş: 23.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Moskova depremi

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Moskova depremi
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Kokoskov’un en güzel akşamı...

Son şampiyon, şu an lig lideri CSKA evinde yüksek yüzdeli üçlük isabeti ile (%70) ve hücum ribauntlarını toplayarak, en verimli takım havasında başladığı maçta F.Bahçe’nin kazanmaya gelmiş takım sertliği karşısında özgüvenini yitirdi. Kafa kafaya berabere, bir sizden bir bizden giden üç çeyrekte geri adım atmamasının semeresini maç sonunda gördü F.Bahçe. Peş peşe 5 galibiyetin özgüveniyle gelip soğuk Moskova gecesini rakip için cehenneme çeviren, F.Bahçe ilk yarıda akıllı taktik seçimlerle sadece ataklara yanıt vererek oyunda kaldı. Üçü beraber 63 sayı üreten
Vesely, De Colo, Eddie ve empresario Guduric değişmeli devreye giren sıcak ellerimiz oldular. Bu dörtlü kim daha fazla istiyor formatında, sahanın iki tarafında birbirinden güzel ve faydalı hareketlerle geceyi getiren, hatta bu geceden cebimize koyduğumuz bir maçtan daha fazla kazançla Diriliş Destanı yazan oyuncular oldular.

KAPTI KAÇTI

Bartel’in olmadığı gecede dört kısalı takım rotasyonuyla CSKA’dan maçı kapıp kaçan koç Kokoskov geldiğinden beri en güzel akşamı yaşattı taraftarına.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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