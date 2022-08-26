Letonya'da koşmayınca fena dağıldık

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Biz Furkan, Cedi ve Alperen gibi NBA oyuncularımızla olabilecek en iyi kadromuzla sahadayken, Letonya eşleşme sorunu yaşadığımız mobil ve atletik uzun bloklarıyla içeriyi karartan, yüksek üçlük isabetiyle bezdiren NBA yıldızları Porzingis, Davis Bertans’ın yanı sıra Kurucs, Strelnieks, Rolands Smits gibi Euroleague yıldızları ile karşımıza çıktı. 12 dev gencimizin Muhammed Ali mirası deyişle ‘kelebek gibi uçup, arı gibi sokarım’ tarzı oynadığı basketbol, yarı sahaya kapanan sert savunmalara karşı korktuğum gibi fısladı. Aslında belki de zorlanmayacaktık ama Ergin Ataman hazırlık maçlarında 5 uzunlu Larkin’siz 5’le ‘koş koş at’ basketbolu oynayarak yakalamış olduğu yüksek ritim ve fast-break atmaktan vazgeçerek kapaktan yanlış okuma yaptı..

YARI SAHAYA MAHKUM ETTİLER

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Peş peşe üç tane üçlükle hızlı girdiğimiz maçta uzun beşle oynayan şutunu ve üçlük isabetini (35’te 20, %58) esirgemeyen ve attığını sokan rakip bizi yarı saha sete set oynamaya mahkum ederek momentumu eline aldı ve bir daha bırakmadı.. Letonlar kaçtılar ve biz takipte kaldık ama bir türlü gereken patlamayı yapamadık. Onların istediği basketbolu oynadıkça oyuna geri dönemedik. Kalıplı uzunumuz olmadığından iki pota altında da ribaundlarda başarısız olduk. Pazara bu 111 sayılık mahcubiyeti unutturabilmek ve Sırbistan’ı altımızda tutabilmek için kimyamızda koşmak olduğunu hatırlamalıyız.