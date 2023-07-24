Köprüden önceki son çıkış

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FIBA, 2024 Paris Olimpiyat elemelerinin ön elemesini icat edip, onu da 12-20 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirmek üzere bize son bir şans daha verdi. Millilerimiz; Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile tek devreli lig usulü şeklinde karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Millilerimizin çapraz grubunda ise Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç yer alıyor. Birinci ve ikincilerin eşleşmelerinden galip gelen ülke takımları finalde karşılaşacaklar. Turnuvayı şampiyon tamamlayan takım FIBA Olimpiyat Elemeleri’ne katılmaya hak kazanacak.

Ergin Ataman için de son şans bu çünkü basketbol milli takımımızı tarihinde ilk kez uluslararası kupalardan uzağa savuran kendisi. Ataman yönetiminde geçtiğimiz yaz hem 2023 Dünya Kupası elemelerinde hem de 2022 Avrupa Şampiyonası’nda beklemediğimiz derecede kötü sonuçlar alarak, her iki organizasyona da erken veda etmiştik. Bin nasihate bedel musibeti geçen yıl yaşadık. Yenisinden sakınmak için nasihate devam. Bozguna uğramadan önce bu sütunlarda yaptığım tavsiyeler göz ardı edildi. Aşağıda tekrar ediyorum:

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AKIL VERMEK GiBi OLSUN(!)

Top başı yapan millilerimizin koçu Ergin Ataman’a dağarcık çeşitlemesi önerim var. Bir çiçekle yaz geçmez. Basketbolun pek çok teknik ve taktikleri, oyun planları, koç cinlikleri top havaya atıldığında sonlanır. İş sokak basketbolunda olduğu gibi oyunu yönlendiren oyun kurucunun becerisine kalır. Kalır da her geceyi de tek başına Larkin kurtaramayabilir... “Bir elin nesi var iki elin sesi var” atalar deyişidir. Beş beraber oynayabilmeyi sağlamak için tereciye tere satayım biraz... Kendi klasiği olan yay dışında hand off’larla üçlü ör, delik bulursan şutu sık veya ters ayağa düşünürsen içeri dal, turnike bulamazsan pası köşeye çıkar oyun şeklinden; topun ve sahaya yayılan oyuncuların önceden belirlenen basit kurallara göre hareketlendiği, hücumda sürekli hareket etmeyi temel alan, bireysel yeteneklerin ön plana çıkmasını da sağlayan, kadronun kimyasına yakışan motion offence (harekete duyarlı hücum) tarzına geçmesini, Ataman’a 80’lerde, altın madalya getiren ikiliden biri oluşum ve dönemin tüm uluslararası antrenör kursları alıp vereni, işin iyi bileni sıfatıyla haddim olarak tavsiye ederim. Söylemiştim tekrar söylüyorum.

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TAKTiK YERiNE PRENSiP

Toplu veya topsuz hücum eden 5 oyuncunun sürekli ve tahmin edilemeyen bir hareket içinde olmaları ana prensipindeki yöntemde kabaca; saha yatayda alt üst diye, dikeyde top tarafı topsuz taraf olarak 4’e bölünür. Top hangi bölgeye taşınırsa oyuncular ona göre hareketlenir. Tüm ‘perdele devril’ler, rakibe çaktırmadan organize edilir... Yaka silkerek, forma çekerek, çeşitli işaretlerle, oyun çağırmaktan kurtuldun Ataman, konuyu biraz daha ileri götür lütfen. Milli Takım seviyesindeki sınırlı zamanda taktik oturtmak yerine prensipleri anlatmak daha kolaydır. Tekerlek kırılmadan yol göstermişimdir çoğu zaman, bu kez bir aldıran olur bakarsınız...” diye ayrıntılı yazmıştım. Dilerim bu kez dinleyen çıkar da A Milli Takımlar düzeyinde son 30 yılın en başarısız sonuçları ile karşı karşıya kalıp kepenk indirmeyiz.

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