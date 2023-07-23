Hırsızların gözdesi futbolcular! Mauro Icardi, Roberto Carlos, Mesut Özil, Gianluigi Donnarumma...

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Geçtiğimiz gün Paris Saint Germain’in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Paris’teki evinde bulunduğu esnada soyguna uğradı. Hırsızlar, İtalyan file bekçisi ve eşinin ellerini bağlayarak 500 bin Euro’luk değerli eşyayı alarak kayıplara karıştı. Bu olay akıllara bir kez daha son yıllarda evleri soyulan ve hırsızlarla karşı karşıya kalan oyuncuları getirdi.

Transfer söz konusu olduğunda Türkiye’yi çok güvenli bulmayan pek çok yıldız futbolcu Avrupa’da hırsızlık ve gasp olaylarıyla sıkça karşılaşıyorlar.

HIRSIZLARDAN EN ÇOK PSG’Li YILDIZLAR ÇEKTi

PSG’de Kasım 2018’den bu yana evine hırsız giren futbolcu sayısı 9’a çıktı. Mauro Icardi, Dani Alves, Choupo-Moting, Sergio Rico, Marco Verratti, Thiago Silva, Di Maria, Marquinhos ve Donnarumma ile PSG bu alanda en çok sıkıntı yaşayan kulüp oldu. 2021 yılında PSG’nin Brezilyalı futbolcusu Marquinhos’un ailesinin yaşadığı eve yüzleri maskeli ve eldivenli iki soyguncu girdi. Oyuncunun babası ile 13 ve 16 yaşındaki torunlarını bir odaya kapatarak yıldız oyuncunun evini soydu.

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· Aynı yıl Ligue 1’in 29. haftasında sahasında Nantes’ı ağırlayan PSG’de Di Maria soygun haberini alınca 62. dakika oyundan çıkıp evine gitti..

· Mauro İcardi de 2021’de evine giren hırsızlar yüzünden 400 bin Euro’luk zarara uğramıştı.

AUBAMEYANG EViNDE DEMiR SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Gabonlu yıldız Pierre Emerick Aubameyang da evinde soygun şoku yaşayan yıldız futbolculardan... Chelsea’de oynadığı dönemde yüz maskeleriyle bahçeden eve giren 4 hırsız silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ederek, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtı.

Soygun sırasında hırsızlar Pierre Emerick Aubameyang’ın çenesine demir sopayla vurdular.

STERLiNG DÜNYA KUPASI’NI BIRAKIP ÜLKESiNE DÖNDÜ

İngiltere Milli Takımı oyuncularından Raheem Sterling, 2022 Dünya Kupası sırasında evine hırsızların girmesi sonrası kamptan ayrılarak ülkesine döndü. Olay gerçekleştiğinde Sterling’in eşi ve üç küçük çocuğu evde değildi. Polisler hırsızların, evden toplamda 300 bin pound değerinde eşya çaldığını açıkladı.

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MARiO LEMiNA’NIN EŞiNi REHiN ALDILAR

2020-21 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina milli takımda bulunduğu esnada Fransa’daki evine silahlı 3 hırsız girdi. Lemina’nın eşini bağlayan soyguncular, evden 300 bin Euro para çaldı. Lemina, can kaybı yaşanmadığından dolayı derin bir nefes aldı. Lemina’nın eşi Neguesha, “Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığınız için teşekkürler. Haksız kazanç kimse fayda sağlamayacaktır. Tanrı en büyük yargıçtır” açıklamasında bulundu.

ROBERTO CARLOS ARACININ iÇiNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İspanya’da futbol oynadığı dönemde Roberto Carlos yıllarca unutamayacağı bir hırsızlık olayı yaşadı. Arabasının arka koltuğunda otururken, iki kişi içeriye dalar. Roberto Carlos’u karşılarında gören ve tanıyan hırsızlar da bir anda panik yaşar ancak saatini ve cep telefonunu alırlar. Giderken de “Brezilya seninle gurur duyuyor” diyerek bağıran hırsızlar Carlos’a kötü bir anı bırakarak olay yerinden uzaklaşırlar.

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MESUT ÖZiL’i DAKiKALARCA KOVALADILAR

Arsenal’de forma giydiği dönem takım arkadaşı Sead Kolosinac ile birlikte gaspçıların hedefi olan MESUT ÖZiL 2019’da oldukça korkulu anlar yaşadı. Arabayla kaçan ikiliyi gaspçılar motosikletle 9 dakika boyunca takip etse de Özil ve Kolosinac sığındıkları Türk restoranı sayesinde kurtulmayı başardılar.