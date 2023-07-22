Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Adama Traore'yı listesine aldı

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Fenerbahçe için bir iddia da İspanyol basınından geldi.

Hücum hattına Dzeko, Tadic, Kent gibi yıldız isimleri katan Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk isim Wilfried Zaha olmaya devam ederken sürpriz bir iddia geldi.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; İsmail Kartal'ın Adama Traore'yi istediği ve yönetime bu isteğini ilettiği kaydedildi.

RESMİ GİRİŞİM YOK

Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İspanyol kanat oyuncusu için La Liga ve Serie A ekipleri de talip olurken henüz resmi teklif yapılmadığı belirtildi.

Haberde, güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı aktarıldı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu Haberi görüntüle

BARÇA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

Barcelona altyapısından yetişen Traore, 8 kez de İspanya Milli takımının formasını terletti.