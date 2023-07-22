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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu

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#Fenerbahçe#UEFA#Zimbru Chisinau
Fenerbahçenin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 18:28

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu Zimbru Chisinau maçı oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

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Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin listesinde yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de yer almadı.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü sahasında Moldava ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer edilen Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de listede yer almadı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

A Listesi

Altay Bayındır
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Serdar Aziz
Luan Peres
Gustavo Henrique
Alexander Djiku
Ferdi Kadıoğlu
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
Miguel Crespo
İsmail Yüksek
Mert Hakan Yandaş
Sebastian Szymanski
Burak Kapacak
Diego Rossi
İrfan Can Kahveci
Emre Mor
Ryan Kent
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Michy Batshuayi
Serdar Dursun

B Listesi

Yusuf Kocatürk
Yiğit Efe Demir
Muhammet İmre
Ahmet Necat Aydın
Efekan Karayazı
Kaan Akyazı
Muhammed Doğukan Demir
Erkan Arda Çağdaş
Bora Aydınlık

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#Fenerbahçe#UEFA#Zimbru Chisinau