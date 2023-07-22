Son dakika: Wilfried Zaha transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe'den flaş istek...

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Bu sezon Türkiye'de transferin hızlı takımı Fenerbahçe olurken kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlamış durumda.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, kısa sürede kadroya önemli takviyeler yaptı.

STOPERE İKİ TAKVİYE

Savunma hattına Rodrigo Bacao ve Alexander Djiku gibi iki önemli ismi katan sarı lacivertli ekip, ön liberoya ise Galatasaray'dan Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz'ı kattı.

HÜCUM HATTINA YILDIZ YAĞDI

Hücum hattına ise büyük yıldızları katan Fenerbahçe; Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve geçen sezon Süper Lig'de 19 gole imza atan milli futbolcu Umut Nayir'i transfer etti.

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İLK HEDEF ZAHA

Kadroya dünyaca ünlü bir yıldız daha katmanın planlarını yapan Fenerbahçe'nin, öncelikli hedefi ise Crystal Palace ile yollarını ayıran 30 yaşındaki kanat oyuncusu Wilfried Zaha.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR PRESİ SÜRDÜRÜYOR

Wilfried Zaha transferini bitirmek için yoğun çaba veren ve tekliflerini revize eden Fenerbahçe, Fildişi Sahilli oyuncunun düşünmek için süre istemesi nedeniyle bekleyişe geçerken sarı lacivertli taraftalar prese devam ediyor.

ZAHA'NIN PAYLAŞIMINA ON BİNLERCE YORUM

Sarı lacivertli ekibin teklifini düşünmek için süre isteyen yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullanırken on binlerce yorum aldı.

Wilfried Zaha'nın söz konusu paylaşımı, Türk taraftarların büyük ilgisini çekerken 30 binden fazla yorum alan paylaşım, 6 milyon görüntülenmeye ulaştı.

ZAHA'NIN EŞİ ANLAYIŞ İSTEDİ

Zaha’nın eşi Paige Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler. Aileme ve arkadaşlarıma mesaj göndermekten vazgeçerseniz çok minnettar kalırım. Bunaltıcı olabiliyor” ifadelerini kullanarak sarı lacivertli taraftarlardan anlayış istedi.

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İKİ KULÜP KALDI

Steven Gerrard’ın başında olduğu El İttifak Kulübü, Wilfried Zaha transferinden çekilirken en güçlü adan Fenerbahçe ve Crystal Palace kaldı.

Fildişi Sahilli oyuncuya en cazip teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedilirken bu transfer için yeni bir iddia geldi.

CRYSTAL PALACE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Haber Global'in haberine göre, Wilfried Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'yi arayıp Crystal Palace'ın teklifini 6 milyon pounda yükselttiğini iletti ve Fenerbahçe'den 8 milyon pound seviyesine çıkmasını istedi.

Wilfried Zaha, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.