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Galatasaray, Günay Güvenç için Gaziantep FK ile anlaştı! Başkan transferi açıkladı

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#Transfer#Galatasaray#Günay Güvenç
Galatasaray, Günay Güvenç için Gaziantep FK ile anlaştı Başkan transferi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 17:59

Fernando Muslera'nın yanına uzun zamandır yerli kaleci arayışında olan Galatasaray, Günay Güvenç için Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz da transferi doğruladı.

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Takım kaptanı Muslera'nın yanına yerli kaleci arayışında olan Galatasaray, Günay Güvenç için Gaziantep FK ile anlaştı.

Sports Digitale'nin haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Günay için Gaziantep FK'ya 500 bin euronun yanı sıra Batuhan Şen'i de kiralık verecek.

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GAZİANTEP FK BAŞKANI MEMİK YILMAZ: ANLAŞTIK

Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 32 yaşındaki kalecinin transferi doğruladı.

"Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun."

GÜNAY’IN GEÇEN SEZONKİ SÜPER LiG PERFORMANSI

· Maç 30
· Yenen gol 39
· Gol yemediği maç 7
· Maç başı yenen gol 1.3
· Kurtarılan penaltı 2/8
· Kurtarış 98
· Maç başına kurtarış 3.3 (72%)
· Maç başına başarılı çıkma 0.6 (100%)

 

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#Transfer#Galatasaray#Günay Güvenç