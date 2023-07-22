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Galatasaray'ın transfer gözdesi Kerem Demirbay'a İtalya'dan talip

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#Transfer#Kerem Demirbay#Galatasaray
Galatasarayın transfer gözdesi Kerem Demirbaya İtalyadan talip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 16:55

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Kerem Demirbay'a İtalya Serie A'dan talip çıktı.

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Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay’a İtalyan kulüplerinin ilgisi artmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncuya Fiorentina’dan sonra Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

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Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Kerem Demirbay için İtalya’dan bir iddia daha geldi. Daha önce Fiorentina’nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio’nun da transfer listesine eklendi. Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic’in Al-Hilal’e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor. Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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#Transfer#Kerem Demirbay#Galatasaray