Katran karası gecede bize gene hüsran kaldı!

Spor Sergi Sarayı altın günlerindeki gibi tribünler coştu, bayraklar sallandı ve milli takım bankı, eski günlerdeki gibi, oynarcasına coşkuyla ayaktaydı. Türkiye’nin kalbi Sinan Erdem de attı. Ama bu sevginin karşılığını veremedik maalesef. Kulüplerinde dublör kalan oyuncularımızın acemilikleri nedeniyle gecemiz karardı.

Takım kapasite ve özellikle uzun adam eksikliğimizi enerjimiz ve savunma sertliğimizle gidermek ana fikriyle girdik maça. Direksiyondaki Shane Larkin skor katkısı koymak istediği oyunda girdili çıktılı maç oynayınca ritmini bir türlü bulamadı.. Mutlaka kazanılması gereken maçta üstünlüğü sağlayamamak gerilim yükledi takıma. Dimitrios Agravanis tek başına aldı bizden maçı. Georgios Papagiannis deneyim ve boy farkıyla etkili olurken, ona reaksiyon veren genç ümitlerimiz Furkan Haltalı ve Sadık Emir Kabaca aldıkları sürelerde pota altlarında smaç ve bloklarıyla dehşet saçarak coşku sağladılar takıma ama onların ateşi de ellerimizi ısıtmadı.

ELLER AYAKLARA BiR TÜRLÜ UYAMADI

Yunanların ribauntları toplayarak kurdukları üstünlüğü Larkin inisiyatif kullanıp çembere giderek dengeledi. Alan ve adam değiştirmeli savunmalarıyla dış atışlarımızı zorlaştırdıklarından çare pota altında yatıyordu ve ne yazık ki orada da rakip etkindi. Dışarıdan bir süre Melih ile zorladık skoru. Hepsi Yunan takımlarında oynayan birbirine alışık rakip bizim alan savunmamıza aldırmadan % 47’lik isabette de geri adım atmadan 3. çeyrekte 16 sayı farka getirdiler maçı.

İnanılmaz son çeyrekte ilk beş dakikada 16 sayıdan 14-0’la nasıl geri gelinirmiş yürek şovunu seyrettik. Ancak hiç çember tehdidi yaratamadığımızdan gerisini getiremedik. Atina’da maçı kazanacakken doğru zamanda oynatmadığı Larkin’i bu sefer de çare olmaya çalışırken zorlayarak oynadığı süreçte oyunda tutarak bir maç daha kaybettirdi Orhun Ene.