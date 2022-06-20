Itoudis-Ataman rekabeti zıtların kapışması olacak

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Avrupa’daki şampiyonluk günlerine geri dönmeyi amaçlayan Fenerbahçe Beko, 2 Euroleague şampiyonluğu olan kupakolik koç Dimitris İtoudis’i 3 yıllığına takımın başına geçirerek gözünün mutlak surette dışarıda olduğunu kanıtladı. Sarı lacivertli yönetim eğer başarılı olmak istiyorsa, öncelikle oyuncu seçimini yeni koça bırakması şart. Zira İtoudis’in inandığı bir oyun sistemi ve asla taviz vermediği prensipleri var:

TOTAL BASKETBOLU TERCiH EDER

1- Tam 11 yıl yardımcılığını yaptığı Zeljko Obradovic ekolünden yetişen Yunan koç, total basketbolu sever. Bu özelliği ile THY Euroleague’in ardından Türkiye Ligi’nde de amansız bir rekabete gireceği, oyun kurucuya endeksli Anadolu Efes koçu Ergin Ataman’ın tam tersidir. ‘Larkin atar ve Ataman kupayı kapar’ tarzı İtoudis’e uymaz.

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SADECE KENDİNİ DÜŞÜNEN OYUNCULARA KATLANAMAZ

2- Topun eşit paylaşılmasını ister. CSKA Moskova’da iken ‘ayrı top severlerin en iyisi’ Mike James’e ve 2019’daki Euroleague şampiyonluğunun kahramanı Nando de Colo’ya bile tahammül edemeyip göndermişti. Esasında ayrı topla oynayan oyuncular pimi çekilmiş el bombası gibidir. Maçın sonunda bir bakarsınız ki, onlar kazanmış ama takım kaybetmiş!..

Gözden Kaçmasın Dimitris Itoudis resmen Fenerbahçe Beko’da! Haberi görüntüle

KAPRİS YAPANLARA ASLA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

3- Ergin Ataman, egosunu yıldız oyuncularının altında tutmayı başarabiliyor ama Dimitris İtoudis’in bünyesi kesinlikle kapris kaldırmıyor. Çalıştırdığı takımda mutlak disiplin ister, çatlak seslere tahammülü yoktur, cezayı hemen keser.

İTOUDİS’İ FENERBAHÇE’DE BEKLEYEN TEHLİKELER

Takımdan ayrılacakları konuşulan Jan Vesely ve Nando de Colo’nun durumları bir an önce netleşmeli. Vesely’nin yanında Ahmet Düverioğlu da giderse, pota altı emniyeti sadece Devin Booker’la sağlama alınamaz; bu bakımdan boyalı alana takviye yapılması şart. Ayrıca kadro kurulurken oyun kurucu pozisyonundaki Pierria Henry ve yerli alternatiflerinin takım oyunu konusunda yeterli olamayacakları gerçeğini gözardı etmemek lazım. Bütün bu faktörleri alt alta koyduğunuzda, kadro olarak “Tanrım beni baştan yarat” durumu yaşanacak Fenerbahçe Beko’da.

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