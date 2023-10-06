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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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İlk maçta maya tutmadı

#Anadolu Efes#Euroleague#Basketbol

Kadrolarını yenilemiş iki takım, ayrıca hırslı ve fenomen koçları Jasikevicius ve Ataman’ı da böylesi üst ligde ilk kez görev alan, görece çaylak, Roger Grimau ve Erdem Can’la değiştirmişti.

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Yıllarca gerilimli maçlarla zirve rekabetinin parçası olmuş ev sahibi Barcelona ve Anadolu Efes ilk geceden sert bir güç tokuşması yaptılar.

Barça, kaliteyi atırmak için Willy Hernangomez, Brizuela, Parra ve Parker’ı kadroya katmıştı. Yılların ‘kontrollü hücum eden yarı sahanın efendisi’ Efes ise ‘açık alanda koşarak fazla atan’ takıma dönüşmek için asist sihirbazı Thompson ve faydalı forvet Willis’i renklerine bağlamıştı.

KEYFİNCE KOŞTURMUYORLAR ADAMI

Micic'in yerini dolduramamak endişesiyle tek adam yerine takımca topları yönlendirmeyi tercih etti ama takımın eskileri ile onların ayarında olmayan yeniler uyuşamayınca maya tutmadı. Barça evinde atıp sokmasa, bu seviye için bir hayli romantik olan koşmaca planı tutacaktı belki de ama, ufak 6’şar sayılık (pop out) seriler atıp kaçtı maç boyu ev sahibi.

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Yıllar içinde maalesef edinilmiş savunma zafiyetimiz sürdüğünden karşı duramadık. Rahat ve boş atış verdik. Pota altını koruyamadık. İçeride uçan pivot Jones verimli olurken, Pleiss dış isabetleriyle katkı vererek son çeyreğe kadar oyunda tuttular takımı. Son çeyrekte bildiğinden şaşmayan koçumuz hatalar sarmalında elden kaçıp giden maçı çeviremedi. Haftaya bir başka İspanyol Real Madrid var. Toparlanalım bir an evvel.

Gözden KaçmasınBarcelona 91-74 Anadolu EfesBarcelona 91-74 Anadolu EfesHaberi görüntüle
#Anadolu Efes#Euroleague#Basketbol
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