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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Hedef büyütmek güzel ama madalya aslanın ağzında
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Hedef büyütmek güzel ama madalya aslanın ağzında

#Basketbol#Avrupa Şampiyonası#Spor

Avrupa Şampiyonası’nda yer alan her takım ‘en iyileri’ ile gelecek

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Zaman akıp gidiyor, Alpay’ın şarkısındaki gibi eylül geliyor, hazan vakti yaklaşıyor. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman’ı milli takımın başına atadığı gün hasret kaldığımız kesin ifadelerle, “Oluşturacağımız güçlü kadroyla eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası’nda madalya şansı yakalamak istiyoruz” derken, Ataman da, “Ben iddialı bir insanım. Avrupa Şampiyonası’na da madalya almak için gideceğiz” diyerek milli takımı eski görkemli günlerine döndürme sözü verdi. NBA yıldızlarımızın da katılımıyla gerçekten olabilecek en iyi milli takım kadrosuna sahibiz.

Ağustos böceği gibi lay lay lom yapmadan ay boyu birlikte çalışacağız. Un ve şeker olduğuna göre 1-18 Eylül arasında EuroBasket 2022’nin Tiflis ve Berlin ayaklarında helvayı nasıl yapacağız peki?

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BUNDAN İYİSİ ŞAM’DA KAYISI

1 Ağustos’ta top başı yaparak hazırlıklarına Bormio’da (İtalya) başlayacak millilerimizin yol haritası şöyle: EuroBasket 2022 için önce Tiflis’te Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Belçika arasından ilk dörde girmeliyiz ki; Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Fransa, Bosna-Hersek altılısından dördünün geleceği Berlin son 16 grubuna gidebilelim.

Çeyrek final için de Berlin’de ilk dört olmak gerek. Bütün neticeleri beraber bir üst gruba götüreceğimiz için her karşılaşma çok önemli.

GÖREViMiZ TEHLiKE

Peki madalya şansımız var mı? Neden olmasın! Biz elimizden gelen hazırlığı yapacağız ama rakiplerin de eli armut devşirmiyor tabii ki... Mesela Luka Doncic, Goran Dragic, Mike Tobey gibi isimleri getirecek Slovenya. 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Turu’nda 28 Ağustos’ta karşılaşacağımız ve Avrupa Şampiyonası’nda illaki karşımıza çıkacak olan Sırbistan’da Vasilije Micic, Marko Guduric ve Nemanja Bjelica da yer alacak. “Yok artık” dedirten Yunanistan, Giannis Antetokounmpo’yu getiriyor. Herkes en iyisi ile geliyor, madalya aslanın ağzında. Görevimiz Tehlike filmindeyiz...

#Basketbol#Avrupa Şampiyonası#Spor
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