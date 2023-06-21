Efes, Can ve Ataman’ı neler bekliyor?

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Endişeliyim... Onlar da olmalılar. Öncelikle Erdem Can güzel güzel ‘taşrada bir iken’ Anadolu Efes’e gelerek kariyerini ‘Roma’da bin olmak’ riskine soktu. Can’ın kupada elendiği Grand Canaria, Euroleague’e girme hakkı kazandığı halde katılmıyor çünkü bütçesi sınırlı bir ekip. Ligde de Karşıyaka eledi Türk Telekom’u. Yani darılmasın ama, Can’ın yüksek kalibre takımda koçluğu yok. Mark James, Nando De Colo gibi pek çok örnekte gördüğümüz gibi takımdaki yıldız oyuncuların ederi başantrenörden fazla olunca problem oluyor. Kontratları sürerse Larkin, Micic vb. starların bir yanak almadıkları kalır çaylak koçtan.

EFES’iN ÇITASI DÜŞEBiLiR

Bu nedenle Erdem Can otoritesini kabul ettirebileceği Telekomsporlu Tyrique Jones, Erkan Yılmaz gibi oyuncularla ‘küçük olsun onun olsun formatında’ yoktan var edeceği bir takım kurmaya çalışıyor ki bu A lisanslı, şampiyon dekorasyonlu Anadolu Efes’e uymaz. Tuncay Özilhan görece ikinci sınıf takımların birinci sınıf koçunu ve kimi vasatı zor yakalayan oyuncularını getirerek Efes’in çıtasını düşürmüş olur. Abdurrahman Çelebi ile dokuları uyuşmaz.

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ZOR DOSTUM ZOR

Öte yandan EuroLeague başarısızlığının üstüne sünger çekip Anadolu Efes’le helalleştikten sonra kimin aklına uyduysa, Kardak Kayalıkları’na füze rampası yerleştirme girişimine eşdeğer bir karar vererek yangın yerine gidiyor Ergin Ataman. Meydan okuyor ama meydan çok karışık. Komşuda geçen hafta şu yaşananlar Ataman’ı bekleyenler hakkında fikir verir: OAKA’da oynanan Yunanistan Ligi final serisi dördüncü maçında Panathinaikos taraftarları olay çıkardı ve maç tamamlanamadı. Seride 2-1 önde olan ve bir galibiyete ihtiyacı bulunan Olympiakos üçüncü çeyrekte 63-35 öndeyken Panathinakos taraftarları rakip oyucuların ve teknik heyetin üzerine dolu su şişeler ve patlayıcı maddeler attı.

KENDiSi GiBi GERGiN PATRON

Hakemler de müsabakaya devam edilemeyeceğine karar verdiler. Bu gelişmelerden sonra Olympiakos hükmen galip sayıldı ve seriyi 3-1 kazanıp şampiyon oldu. Sezon rövanşı Ataman koçluğunda oynanacak, iyi mi? Ataman hem Panathinaikos’un sahibi, kendisi gibi gergin Dimitris Giannakopoulos’la hem de taşkın Yunan taraftarlarla, üstelikte Türk Milli Takımı Antrenörü sıfatıyla, mücadele verecek.

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