Dış atışa çok bağımlı olunca

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Yüksek isabetle ligin en iyi üçüncü üçlük sokan takımı Fenerbahçe ilk dört içersindeki yerini sağlamlaştırmak için çıktığı maçta 25 boş üçlük atarak demir dövdüğü, Milano’nun basketboluna mahkum olduğu gecede dış atış bağımlılığının bedelini ödedi. Beş eksikli konuk ekipte koç Messina’nın tek silahı pozisyon sayısını azaltarak oyunu yarı sahaya dökmekti. Fenerbahçe’nin ‘koş koş’una müsaade etmeden, mağlubiyet eşiği 75 sayının altında tutarak, her hücumlarını süre sonuna kadar sabırla kullandılar. İlk çeyrekte Motley’in hücum ribaundu sonrası tip’leriyle oyunda kaldık. İkinci çeyrekte savunmaya asılınca hücum etkinliklerini dindirdik.

TARIK ISRARI FAYDA GETiRMEDi

İsabetli üçlükleri bulan rakip olurken giderek kendini bulmakta olan Bjelica’nın yanı sıra Kanarya’nın her zamanki çözüm anahtarı Guduric sıcak elleriyle katkı vermeye başlayınca oyuna ortak olarak 2 sayı geride tamamladık ilk yarıyı. Üçlükleri üçüncü çeyrekte artarak sürdü rakibin... Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen’in yokluğunda sahada kalmasında ısrar edilen Tarık Biberovic’in güçlü forvet eksiği için aldığı süre fayda getirmedi. Savunmamızda iyice dağılınca 9 sayı geride başladık karar son çeyreğine.

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İtoudis, Montley ve Edwards’ı oyuna sokmayı geç hatırlayınca bitime beş dakika kala rakibi yakaladık ama Milano’nun elleri soğumadı Yeni transferleri Shabazz Napier bütün eksiklerini sayı ve asistleriyle tek başına kapatarak, hata yapmadan takımını İstanbul’dan galip çıkardı.