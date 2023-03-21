Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Olimpia Milano#Basketbol
Fenerbahçe Beko, Olimpia Milanoya kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 22:16

Fenerbahçe Beko, evinde Olimpia Milano'ya 82-75 yenilerek THY EuroLeague'de 12. mağlubiyetini aldı.

Haberin Devamı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 yenildi ve son 4 maçta 3. yenilgisini aldı.

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu boş atışları değerlendiremeyen Fenerbahçe, son 4 dakikaya 8 sayı farkla geride girdi: 24-32. Bu dakikanın ardından Marko Guduric’in hücumda devreye girmesiyle farkı indirmeye başladı. Periyodun bitimine 1 saniye kala Devin Booker’ın basketiyle Fenerbahçe farkı 2’ye düşürdü ve ilk yarıyı deplasman ekibi 37-35 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Milano, Napier ve Luwawu-Cabarrot ile hücumda etkili olunca periyodun bitimine 5.27 kala maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 42-52. Farkı periyodun sonuna kadar korumayı başaran deplasman ekibi son periyoda 9 sayı farkla 61-52 önde girdi.

Haberin Devamı

Son periyoda iki takım da hücumda etkisiz başlayınca ilk iki dakika sayısız geçildi. Napier’ın üst üste bulduğu sayıların ardından Motley ve Edwards ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 5.52 kala farkı 7’ye indirerek rakibine molayı aldırdı: 59-66. Hücumda Napier’ı durduramayan sarı-lacivertliler, Motley’nin basket faulünün ardından Edwards ile üçlük isabeti bularak bitime 1.22 kala farkı 4’e indirdi: 72-76. Kalan bölümde Baron ile sayılar bulan Milano, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Olegs Latisevs, Rain Peerandi

FENERBAHÇE BEKO: Calathes, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 2, Hayes-Davis, Motley 22, Guduric 19, Edwards 16, Booker 5, Şehmus Hazer, Bjelica 4, Melih Mahmutoğlu

OLIMPIA MILANO: Napier 26, Luwawu-Cabarrot 19, Tonut 6, Melli, Voigtmann 8, Baron 8, Hines 4, Thomas 2, Ricci 3, Mitrou-Long 3, Davies 3

1’İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 35-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-61

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Olimpia Milano#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir