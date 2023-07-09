Bugünü ve yarını eşzamanlı kurtaralım

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U19 Basketbol Milli Takımımız akıllıca bir maç çıkararak ABD’yi 84-70 yendi ve Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyaya ulaştı. Berke Büyüktuncel başta olmak üzere altyapıdan çok iyi oyuncuların gelmekte olduğunu gururla gördük. Sevincimizin tarifini yaparken bu filmi daha evvel gördüğümüzü hatırlamadan geçemedik.

BÖYLE BAŞARILAR ÇOK VAR

Altyapı yaşlarındaki milli takımlarımızda böylesi başarılar çok var ama A milli takım seviyesine gelindiğinde çıta aşağı düşüyor. Hele son zamanda uluslararası hiçbir turnuvaya katılamaz hale geldik. Milli takımımız ilk defa bu denli kara deliğe düştü. Şayet kafayı değiştirmezsek, bu yendiğimiz ABD Milli Takımı oyuncuları ileride kulüplerimiz tarafından transfer edilir, onları yenen bu gençler de bankta havlu sallar.

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HERKES AYRI TELDEN ÇALINCA...

Oyuncu kulüpte yetişir. Maalesef kulüplerimiz ucuza yabancı oyuncu bulabildikleri için altyapıyı geliştirmekle ilgili yatırıma girmiyorlar. Altyapı takımlarının başına yetkin ve deneyime sahip antrenör de koymuyorlar. Hasbelkadar buradan çıkarak büyük kulüplere giden oyuncular da gene yabancılardan süre bulup kendilerini geliştiremiyorlar. Böyle nice istidatlı oyuncuları bankta havlu sağlar hale soktur. Bakınız; Kenan Sipahi, ehmus Hazer vb.

ÖNCE OYUN TARZI BELİRLENMELİ

A Milli Basketbol Takımımızın oyun tarzı belirlenmeli ve bu sisteme uygun oyuncuları yetiştirmek üzere altyapı milli takımlarının başındaki koçlar A takım teknik heyetinde yer almalı. Herkes ayrı telden çalınca orkestrasyon sağlamıyor. En önemlisi de ülkeyi yabancı oyuncu cenneti olmaktan çıkartıp sınırlama getirmek elzem.