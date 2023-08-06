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YÄ±llardÄ±r pek yararÄ±nÄ± gÃ¶rmediÄŸimiz Bormioâ€™daki gÃ¼Ã§lendirme ve kondisyon yÃ¼kleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n (!) yarattÄ±ÄŸÄ± atalet ve hamlÄ±ÄŸÄ±n bir nebze atÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi oldu Trento KupasÄ±. Ä°talyaâ€™ya uzatmada 90-89 kaybettiÄŸimiz maÃ§, geleceÄŸe umutla bakmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. Olumsuzluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, uluslararasÄ± bÃ¼tÃ¼n turnuvalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na savrulduÄŸumuz yakÄ±n geÃ§miÅŸte, sadece skorer ve oyun yÃ¶nlendirici devÅŸirmelerin eline bakan Ergin Atamanâ€™Ä±n onlarsÄ±z neler yapabileceÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Milli takÄ±mda devÅŸirmelerin vesayetinin kalkmasÄ± Ã§ok iyi oldu. BeÅŸ beraber oynamaya baÅŸladÄ± Ã§ocuklar. Top paylaÅŸÄ±mÄ± ve hÃ¼cum akÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arttÄ±. KontrollÃ¼ yarÄ± saha basketbolu, yerini â€˜koÅŸ koÅŸ at, sÃ¼rÃ¼mden kazanâ€™a bÄ±raktÄ±.

TAKIM BOYU UZADI

GerÃ§ek pivot gibi sÄ±rtÄ± dÃ¶nÃ¼k oynayabilen, yÃ¼zÃ¼ dÃ¶nÃ¼k isabeti yÃ¼ksek Ã–mer Farukâ€™un katkÄ±sÄ±yla pota altÄ±nÄ± kullanÄ±r olduk. SertaÃ§, Osmani, SadÄ±k Emir ve YiÄŸitcan ile boyalÄ± alanÄ±n efendisi haline geldi takÄ±m. â€˜BeÄŸen beÄŸen al, formdakini oynatâ€™ lÃ¼ksÃ¼ var Atamanâ€™Ä±n. NBAâ€™de pota altÄ±nÄ±n tozunu atan, asistleriyle Ã¼n salan sempatik devimiz Alperen de oynamaya baÅŸlayÄ±nca keyfine doyulmaz bir Dev Adamlar GÃ¶sterisi izleyeceÄŸiz. AslÄ±nda forvet olmalarÄ±na raÄŸmen Furkan ve Onuralp dalarak Ã§embere gitme Ã¶zellikleriyle, takÄ±m orkestrasyonu sorumlularÄ± Kenan, Åžehmuz ve sakatlÄ±ÄŸÄ± problem yaratmazsa DoÄŸuÅŸ Ã–zdemiroÄŸluâ€™na top getirmede Ã§ok yardÄ±mcÄ± olacaklar.

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