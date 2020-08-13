Baştan patlatmayın topu!

1 Eylül’de hazırlık maçları oynanabilecek, 26’sında ilk hava atışı yapılacak. Protokoller ve koruma, kollama yönetmelikleriyle kara kitap hazırlanmış. Sanki Karagöz gibi Hacivat’ı pataklamaya baştan niyetli TBF!.. NBA’yi seyrediyorum; pandemi koşullarında, tüm iyi niyetleri ve çekici hale getirme çabalarına rağmen oyun ‘PlayStation Kovid-19’a dönmüş! Hele bizimkiler geçen yıllarda olduğu gibi naklen yayını paralı ve decoderli niş televizyon kanallarına verirlerse aşk başlamadan ölür. Seyircisiz evde tek başına ancak açık kanal kurtarır basketbolu. Zaten Anadolu Efes’ten başka spektaküler, kadrosu yıldız oyuncularla dolu takım da kalmadı.

HAZIR OLAN VAR MI PEKİ?

Yaş ortalaması 20 olan gencecik bir takımla taraftarını yeni coşkulara hazırlayan Beşiktaş, yerinde sıfırdan yapılanma ile rakiplerine scoop (atlatma) yaptı. Beşiktaş gitti Mersin’e Fenerbahçe ise tersine. ‘Ne alaka şimdi bu iki takımı karşılaştırmak?’ derseniz, annemizin ligi için çok alakalı... Daraltılan bütçesi ve vizyonu ile bindiği dalı kesen Fenerbahçe, lig için dokunulmazlığını, yitirdi. Eski yönetici Semih Özsoy her ne kadar “NBA yüzü koç (ne demekse) aldık ve kalite değil, bütçe küçüldü” diyorsa da durum tam tersi. F.Bahçe, Obradovic zamanında, annemizin liginin ulaşılmazı, yanına yaklaşılmazı idi. Eser ortada; ‘Obra’dan önce Obra’dan sonra’ diye bir milat var. Geçen sezon sonu yaşanan, gül gibi giden basketbolu yok yere probleme sokarak Avrupa’nın en iyi koçu Obradovic’i elinden kaçırma kâbusuna ‘ayağına sıkma eşiği’ denir.

ORTAYA KARIŞIK BİR DURUM

F.Bahçe, elindeki Türk kotasının en iyi ikinci iyisi Egehan Arna’yı Beşiktaş’a kaptırırken, en iyisini verebileceği dönemde gittiği yuvasına kös kös geri dönen Kenan Sipahi’yi, hem de kısa oyuncu havuzu ağzına kadar olmasına rağmen yeniden aldı. Geçen sezonun en fazla ümit vadeden oyuncusu Şehmuz Hazel’i de Kartal’a kaptırdı. Parayla alakası olmayan, konuyu bilmemekten kaynaklanan bir atlamadır bu. G.Saray’da koç Ertuğrul Erdoğan ‘Zalgiris ölümü gör gel diyor’ filmi çevirdikten sonra lütfederek (!) takımın başında kaldı. Ortaya karışık bir takımla durumu idare ederler ve ligde genel kalite kaybı yaşandığından pek çok takıma kök söktürürler.