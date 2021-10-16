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Haber Giriş: 16.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes tıknefes

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Anadolu Efes tıknefes

Kısa rotasyon yüzünden, ileride çok yanacağımız bir maç daha verdik.

Doymuşluk, son şampiyonun yaşayacağı normal sıkıntıdır... Diye düşündük ama günler gelip geçiyor ve maçlar peş peşe elden gidiyor. Düne kadar namağlup Milano ile hepmağlup temsilcimizin maçının enteresan tarafı; biz ligin en fazla sayı yiyen (ortalama 85.7 sayı) takımıyken onlar da en fazla (81.7) atanıydılar. Ergin Ataman’ın akıl oyunlarına rağmen matematik gerçek değişmedi maalesef. Koçları Messina, “Onlarla karşılaşmak için en kötü zaman olduğunu biliyoruz çünkü buraya çok motive bir şekilde gelecekler” diyordu.. Korktuğu reaksiyonu maça 3 uzunlu ve agresif akıllı seçimiyle başlayarak verdi Ataman ama nefes çabuk tükendi...

Olimpia Milanoya mağlup olan Anadolu Efes 4te 0 çekti
Olimpia Milano'ya mağlup olan Anadolu Efes 4'te 0 çekti

Sete set yarı saha basketbolunu tercih ederek Armani Milano’yu kontrol altında coşturmadık. Sağlam savunmayla oyunun dümeni elimize geçti. Sakalı kaptıran ev sahibinde sinirler gerildi, düzenleri bozuldu ama üçlüklerden beslenerek oyundan kopmadılar.

ZORLADIK AMA OLMADI

Simon ve Anderson’un yokluğunda rotasyon yetersizliği yaşadığımızdan direncimiz giderek düşünce ev sahibi 140’lık seriyle geri dönüş rüzgarını ilk yarı sonunda yakaladı. Datome ve Melli de sıcak elleriyle katkı verince Armani Milano hep önde oynadı. Çok zorladık, çok da geri geldi maç ama bir daha rakibi yakalayamadık. Kısa rotasyon yüzünden, zaman içinde çok yanacağımız bir maç daha verdik.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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