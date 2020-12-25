Vida 1-0 Lobjanidze

Büyüklere karşı da doğal olarak oyunlarını Gürcü forvet üzerine kuruyorlar. Geçen sezon devre arasında Randers’ten gelmişti Lobjanidze... Danimarka Ligi’nin tozunu atıyordu, bir devrede 10 gol-3 asist yapmıştı ve Ankara’ya gelir gelmez de farkını gösterdi zaten. Dün Beşiktaş maça savunmasını çok fazla öne çıkararak başlayınca Lobjanidze ile Ankaragücü net fırsatlar yakaladı. Ama gerek son vuruş, gerekse son pas kalitesi eksikliği nedeniyle bu kontratakları gole dönüştüremediler.

BEŞİKTAŞ RIDVAN'I ARADI

Sergen Yalçın belki maça başlarken Ankaragücü’nün savunma arkasına yapacağı koşuları hesap edememişti ama 20 dakikalık Lobjanidze şovundan sonra toparladı Beşiktaş defansı. Lobjanidze sıkça yer değiştirdi, Rosier ile baş edemediği anlarda Nsakala’nın koridoruna geçti sıkça. Dün Beşiktaş’ın ilk 80 dakikada Rıdvan’ı hem defansif, hem ofansif anlamda aradığını düşünüyorum ben. Evet N’Sakala çabuk bir savunmacı, stoper özelliklerine de sahip. Ama Ersin, Welinton ve N’Sakala bir arada gerçekten oyun kurma konusunda çok arıza veriyorlar. Rıdvan ilk 11 başladığında bu arızaları kısmen çözebilen bir adam.

SON 9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Beşiktaş, Ekim’deki 21 günlük aradan sonra Süper Lig’de 9’da 7 yaptı. Ve kazandıkları hemen her maçta iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. İki ay sonra sanırım ilk kez dün iyi oynamadan kazandılar. Büyük bir takım iyi oynamadığında genelde sahneye duran top silahları çıkar. Dün de ligin asist krallarından Ghezzal ve yeni hücum silahı Vida ile atlattılar bu zor günü.