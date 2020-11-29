Topla şahane, topsuz sıradanlar

Fenerbahçe, geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında genellikle merkezden kısa paslar ve verkaçlarla rakibini abandone etti. Ama top onlarda olmadığında takım 5+5 gibi ikiye bölündü ve merkezde ciddi boşluklar oluştu. Beşiktaş, topa sahip olduğunda caydırıcı bir ekip ama topsuz oyunda sıradan bir takıma dönüyor. İlk yarısında mükemmel oynadığı Başakşehir maçının 45 ile 70. dakikaları arasında rakibe tam 8 şut fırsatı verdi.

Beşiktaş, Başakşehir önünde oyunu tamamen domine ettiği ilk 45 dakikayı Bayern Münih gibi bitirdi. Ama topun kontrolünü rakibine bıraktığı 45-70 arası tam 8 şut fırsatı verdi. Fenerbahçe Ankara’da mükemmel verkaçlarla rakibini abandone etti ama top onlarda olmadığında takım 5+5 gibi ikiye bölündü. Merkezde ciddi boşluklar oluştu. Topla Dr. Jekyll, topsuz Mr. Hyde oluyor her iki takım da... Kim bu akşamki heyecan verici 90 dakikanın daha uzun bölümünde Dr. Jekyll olabilirse, o kazanacak gibi...

FENERBAHÇE:

ÜSTÜNLÜK: İKİ OYUNLU REPERTUVAR

G.Birliği maçına dek genellikle kanat hücumları ve duran toplarla gole giden F.Bahçe, o karşılaşmada merkezden de skor yapabileceğini gösterdi. Bulut, Gustavo’nun önünde sürekli yer değiştiren bir dörtlü kullandı, bu dörtlü de pozisyonları genelde merkezden kısa paslar ve verkaçlarla yarattı. Dolayısıyla Fenerbahçe derbiye hem Gökhan-Caner liderliğindeki kenar oyunu, hem de Pelkas-Mert-Sosa-Perotti tandanslı verkaç oyunu seçenekleriyle giriyor.

ZAYIFLIK: 5+5 KOPMALAR

G.Birliği ligin mütevazı ekiplerinden. Ancak kazandıkları toplarla hızlı çıkmayı becerebiliyorlar. F.Bahçe’nin kaliteli ön grubundan özellikle 3-1’den sonra zaman zaman kritik toplar kazandılar ve sarı lacivertlilerin geri dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceğini gösterdiler. O anlarda F.Bahçe adeta 5+5 gibi; Gustavo dahil geri beşlinin karşıladığı, onun önündeki beşlininse izlediği bir görüntüye büründü. Bulut’un derbiye merkezde Mert-Pelkas-Sosa-Perotti gibi bir dörtlüyle çıkacağını sanmıyorum; olur da çıkarsa böyle de bir handikap söz konusu.

FIRSAT: SON 25’TE BAŞKA BİR BEŞİKTAŞ

Beşiktaş topa sahip olduğunda caydırıcı bir ekip. Ama Başakşehir maçının ikinci yarısının başlangıç düdüğü ile 70’teki penaltı arasında geçen sürede bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada. Bu 25 dakikada Başakşehir oyunun tek hakimiydi, Beşiktaş kalesinde çoğu tehlikeli olmak üzere 8 şut fırsatı yarattı. Ve siyah beyazlıların topa sahip olmadığında sıradanlaştığını ortaya çıkardı Okan Buruk. Elbette bunda savunmadaki eksikliklerin büyük rolü vardı, ancak Erol Bulut’u da muhtemelen iştahlandırmıştır o bölüm.

TEHDİT: KONTRATAK MODUNA ERKEN GEÇİŞ

Erol Bulut değerli bir teknik adam. Fenerbahçe’de şu ana kadar da gayet başarılı. Ancak bir konuda eski alışkanlıklarını terk etmediğini düşünüyorum: Skoru yakaladığında bazen kontratak moduna erken geçiyor. Göztepe maçında son bölümün sıkıntılı geçme sebebi buydu. Gençlerbirliği maçında da benzer bir vites değişikliği için Pelkas’ı iyi oynarken çıkarttı. Şu ana kadar şanslıydı, bu konuda bir fatura ödemedi. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilir.

BEŞİKTAŞ

ÜSTÜNLÜK: TOPLU OYUNDAKİ BAŞARI

Beşiktaş’ın bu sezonki hikayesini ikiye ayırmak lazım: Ekim ayındaki milli maç arasına kadar ritim tutturamamışlardı. Ama o 21 günlük ara sonrası tescilli bir Sergen Yalçın takımına dönüştüler. Denizli, Malatya maçları ve Başakşehir ilk 45’indeki görüntü olumlu. Özellikle topa sahip olduklarında devleşiyorlar, Başakşehir’i 30-45’inci dakikalar arasında grogi vaziyete getirdiler. Şu anda da yüzde 57 ile ligin topa en fazla sahip olan takımı konumundalar. Bence Kadıköy’de de muvaffak olabilmeleri için misafir değil ev sahibi gibi oynamaya çalışmalılar.

ZAYIFLIK: AKAN OYUNDA 12 GOL

Beşiktaş, akan oyunda yediği 12 golle ligin bu alanda en kötü takımı konumunda. Elbette bunda Gökhan-Caner-Elneny gibi oyuncuların kaybı, Rosier’nin takıma geç katılması, Welinton-N’sakala’nın henüz beklenen seviyeye gelememeleri gibi bireysel faktörlerin önemli rolü var. Ancak Sergen Yalçın’ın takımının topsuz oyunda ligin en iyilerinden biri olmadığının da altını çizmek gerek. Futbolcu Sergen de topsuz futbolu sevmezdi. Belli ki teknik direktör Sergen Yalçın’ın da en fazla geliştirmesi gereken konu topsuz oyun.

FIRSAT: GHEZZAL-CANER EŞLEŞMESi

Caner Erkin çok enteresan bir oyuncu. Kamuoyunun geneline göre Türk pasaportu taşıyan en iyi sol bek. Bence de öyle. Aynı zamanda da çok baskın bir futbol figürü. Oynadığı takımın şeklini alan değil, adeta oynadığı takıma şeklini veren bir adam. Soldan bindirmelerine ve asistlerine hayran oluyor ve geride bıraktığı açıkları görmezden gelmeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Caner eğer ilk 11’de oynar ve yine o bilindik açıkları verirse, Rosier-Ghezzal ikilisine ekstra fırsatlar doğabilir.

TEHDiT: 9 MAÇTA 23 SARI, 2 KIRMIZI KART

Fenerbahçe yüzde 37 ile ligin üçüncü bölgede en fazla topla oynayan takımı konumunda. Sarı lacivertliler duran topları da iyi kullanıyorlar ve bu iki departman Beşiktaş savunmasını daha fazla temaslı oynamaya itebilir. Siyah beyazlılar ligin ilk 9 haftasında toplam 25 kartla (23 sarı ve 2 kırmızı) ligde lider durumda. Ayrıca son iki deplasman maçını da 10 kişi tamamlamak zorunda kaldılar.

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