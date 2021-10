Tek planlı teknik direktör

Pereira yaklaşık dört aydır görevde. Onun Fenerbahçe’sini yedisi hazırlık, dokuzu lig, beşi de Avrupa’da olmak üzere 21 maçta seyrettik. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli veri var elimizde. Dün Kadıköy’de oynanan müsabakanın neticesinden bağımsız olarak Pereira’nın Fenerbahçesini şöyle özetleyebilirim: Onun A planına saygı duyuyorum. Ama koca bir sezonu, her bir müsabakayı, her bir durumu tek bir taktikle götüremezsiniz. B, C, D planlarınız; yani bir taktikler repertuvarınız olmalı. İlk 21 maç sonunda görünen o ki, Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı.

FORMASYONU ASLA ESNETMiYOR

Portekizli hoca, A planını mükemmelleştirmeye çalışıyor. Top rakipteyken savunmayı, top kendilerindeyken hücumu beşlemek istiyor. Samuel ve Ferdi’nin nefesi/ aklı yettiği sürece de uygulayabiliyor bunu. Ancak koca bir sezonun tek bir planla gitme şansı yok. Olympiakos önünde 65’te 3 farkla gerideyken aynı şeyi yapmıştı.

Dün de Antwerp gibi son derece kısıtlı bir takıma karşı son 25 dakikaya 2-2 ile girerken aynı şeyi tekrarladı: Oyuncu değiştiriyor ama sağ bekin yerine sağ bek, sağ açığın yerine sağ açık, merkez orta saha yerine merkez orta saha sokuyor. Asla ve asla formasyonunu esnetmeyi, bir savunma ya da orta saha çıkarıp ekstra bir hücumcu sokmayı düşünmüyor.

BEŞiKTAŞ DA AJAX MAÇINDA AYNI HATAYI YAPTI

Dün 25 dakikalığına da olsa bir savunmacıdan ya da bir ön liberodan feragat edemez miydi? Mesela PelkasRossi girerken Berisha-Mesut’tan biri sahada tutulamaz mı?

4 ofansif oyuncunun aynı anda sahada olması yasak mı? Daha önce de söylemiştim: Vitor Pereira’yı 3-4-2-1 üzerinden eleştirmek ne kadar sığ ise, 3-4-2-1’e kutsalmışçasına bağlı olmak ve 1 dakika bile esnetmemek de o derece sığ bir tavır.

Fenerbahçe’nin dünkü bir diğer sorunu da şuydu: Sarı lacivertliler kornerlerde alanı savunuyor. Antwerp 54’te yarım boşluğa koşuyla bomboş bir kafa fırsatı buldu. Almeida atamadı. 62’de aynısını yaptılar. Gerkens attı! Salı akşamı benzer bir hatayı Ajax maçında Beşiktaş yapmıştı. Dün de Fenerbahçe seyretti kornerleri. Üzücü doğrusu