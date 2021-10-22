MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıTek planlı teknik direktör
GeriUğur MELEKE Tek planlı teknik direktör
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 22.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Tek planlı teknik direktör

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Tek planlı teknik direktör

Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı.

Pereira yaklaşık dört aydır görevde. Onun Fenerbahçe’sini yedisi hazırlık, dokuzu lig, beşi de Avrupa’da olmak üzere 21 maçta seyrettik. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli veri var elimizde. Dün Kadıköy’de oynanan müsabakanın neticesinden bağımsız olarak Pereira’nın Fenerbahçesini şöyle özetleyebilirim: Onun A planına saygı duyuyorum. Ama koca bir sezonu, her bir müsabakayı, her bir durumu tek bir taktikle götüremezsiniz. B, C, D planlarınız; yani bir taktikler repertuvarınız olmalı. İlk 21 maç sonunda görünen o ki, Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı.

FORMASYONU ASLA ESNETMiYOR

Portekizli hoca, A planını mükemmelleştirmeye çalışıyor. Top rakipteyken savunmayı, top kendilerindeyken hücumu beşlemek istiyor. Samuel ve Ferdi’nin nefesi/ aklı yettiği sürece de uygulayabiliyor bunu. Ancak koca bir sezonun tek bir planla gitme şansı yok. Olympiakos önünde 65’te 3 farkla gerideyken aynı şeyi yapmıştı.

Pereiradan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil açıklaması
Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil açıklaması!

Dün de Antwerp gibi son derece kısıtlı bir takıma karşı son 25 dakikaya 2-2 ile girerken aynı şeyi tekrarladı: Oyuncu değiştiriyor ama sağ bekin yerine sağ bek, sağ açığın yerine sağ açık, merkez orta saha yerine merkez orta saha sokuyor. Asla ve asla formasyonunu esnetmeyi, bir savunma ya da orta saha çıkarıp ekstra bir hücumcu sokmayı düşünmüyor.

BEŞiKTAŞ DA AJAX MAÇINDA AYNI HATAYI YAPTI

Dün 25 dakikalığına da olsa bir savunmacıdan ya da bir ön liberodan feragat edemez miydi? Mesela PelkasRossi girerken Berisha-Mesut’tan biri sahada tutulamaz mı?

4 ofansif oyuncunun aynı anda sahada olması yasak mı? Daha önce de söylemiştim: Vitor Pereira’yı 3-4-2-1 üzerinden eleştirmek ne kadar sığ ise, 3-4-2-1’e kutsalmışçasına bağlı olmak ve 1 dakika bile esnetmemek de o derece sığ bir tavır.

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe’nin dünkü bir diğer sorunu da şuydu: Sarı lacivertliler kornerlerde alanı savunuyor. Antwerp 54’te yarım boşluğa koşuyla bomboş bir kafa fırsatı buldu. Almeida atamadı. 62’de aynısını yaptılar. Gerkens attı! Salı akşamı benzer bir hatayı Ajax maçında Beşiktaş yapmıştı. Dün de Fenerbahçe seyretti kornerleri. Üzücü doğrusu

False
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp (Maçın özeti ve golleri)
Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
Anadolu Efes, EuroLeague'de siftah yaptı