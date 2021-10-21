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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil açıklaması!

#Fenerbahçe#Pereira#Mesut Özil
Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Vitor Pereiradan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıkalamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi.

RİTMİ BELİRLEYEMEDİK

Bu da topu tutamamamıza sebep oldu, maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi.

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MEMNUN DEĞİLİM

Biz genç ve gelişmek isteyen bir takımız. Bu süreçlerde bu tarz turnuvalarda böyle şeyler olabiliyor. İstediğimiz sonucu alamadık, sonuçtan memnun değilim. Düzeltmemiz gereken şeyler var.

MESUT TOPLA İYİ AMA...

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Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu

NİYE DİĞERLERİNİ SORMADINIZ?

Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım aynı anda, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız oyuna taze kan sokmaktı

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#Fenerbahçe#Pereira#Mesut Özil

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