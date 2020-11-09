Sivas’ta 60 dakika gezi 30 dakika kâbus

Galatasaray’ın dün ilk 11 başlayan deneyimli, kaliteli ama enerji dozajı düşük ön tarafının rahat edebilmesi için ilk 1 saat boyunca tüm koşullar uygundu Sivas’ta. Arda, Feghouli, Belhanda, Emre ve Babel sürekli yer değiştirdiler, çok rahat paslaştılar, hemen hemen hiç yakın temasa girmeyen, adeta refakatçi bir savunma vardı karşılarında o bölümde. Galatasaray’ın dünkü 11’i, kaliteli bir 11... Ancak düşük enerji

seviyeleri ya da maç içi süreklilik sorunları nedeniyle genelde maça başlamak için değil, bitirmek için kullanacağınız bir 11 bu. Doğrusu esame listelerini görünce Terim’in riskli bir takım çıkardığını, ilk yarıda sert bir Sivasspor’la karşılaşırsa devre arası 2-3 değişikliğe mecbur kalabileceğini düşünmüştüm. Fena halde yanılmışım. Galatasaray takımı 60-65 dakika boyunca adeta Sivas’ta bir akşam gezintisi rahatlığındaydı dün. Çok rahat pas serileri yakaladılar, dilediklerinde vites artırıp, dilediklerinde düşürdüler. Bu tek taraflı bir saati birkaç gerekçeyle açıklayabiliriz sanırım:

1- Bu sezon Galatasaray’a karşı önde baskı yapan takımlar, özellikle de Marcao’yu zorlayanlar sonuç aldı. Dün Sivas hemen hemen hiç önde baskıya gelmedi. Galatasaray’ı siz birinci bölgenize kadar beklerseniz, Galatasaray’ın kaliteli ileri beşlisi zaten orada size fatura kesebilecek düzeyde.

2- Terim’in bir süredir otomatik forma vermediği deneyimliler yer değiştirerek iyi bir 1 saat oynadılar. Arda-Belhanda-Emre gibilerin sık sık yer değiştirmesi, alanını bekleyen ve öne çıkmayan Sivas savunmasının dengesini bozdu.

3- Beklendiği gibi bu tecrübeli ama yorgun grubun pili bir saatin sonunda tükendi. Çalımbay sahaya peş peşe müdahalelerle takımına bir elektroşok uygularken, Fatih Terim değişikliklerde çok geç kaldı. Terim’in 60-65’te yapması gereken değişiklikler 80’e kadar bekleyince, o bölümde Sivas maçı çevirecek kadar pozisyon buldu zaten. O 20-25 dakikalık süreçte de Galatasaray’ın şansı, Okan’ın üstün performansıydı kesinlikle.