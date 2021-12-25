Şampiyonu belirleyebilecek maç

Emre Belözoğlu Başakşehir’inin ana planı belli. Süper Lig’de yüzde 57 buçukla topa sahip oluyorlar, hemen hemen tüm maçları domine ediyorlar. İlk 8 maçta Belözoğlu görevde olmamasına ve bunların altısı kaybedilmesine rağmen toplam şutlarda Trabzonspor’a 251-236 üstünler. Caiçara’nın da dönüşüyle; bekleriyle birlikte hücum eden, ileride kalabalıklaşan, sette seri pas trafikleri yakalamayı amaçlayan bir profil çiziyorlar. Eğer rakiplerine oyunlarını kabul ettirebilirse sizi 15-20 dakika süreyle boğabiliyorlar. Bazen öyle bir atak sürekliliği yakalıyorlar ki, golün o an gelmezse, birkaç dakika içinde geleceğine emin olabiliyorsunuz.

BAŞAKŞEHİR'İN KULÜBESİ MUHTEŞEM

Başakşehir'in bence diğer zirve yarışçılarına karşı en önemli artısı derin kulübesi. Özellikle ofansif derinlikleri muazzam. Son Giresun maçına önde Visca, Berkay, Deniz, Ömer, Okaka başladı. Aleksic ve Gulbrandsen sonradan oyuna girdiler. Ve arkada hâlâ Chadli, Atabey, Ahmed Kutucu ve Zulj var. O yüzden de maçların son bölümüne beraberlikle girerlerse arkadan gelenlerden katkı alma şansları yüksek oluyor.

TRABZONSPOR'UN İKİ FARKLI OYUNU VAR

Trabzonspor şu anda herkesin gıpta ettiği takım. Rekorları birer birer alt üst ediyorlar. En fazla golü onlar attılar, en az yediler. Santrforları Cornelius ve kalecileri Uğurcan çok formda. Abdullah Avcı sezon başından beri iki farklı oyun geliştirdi: Biri, aynen Başakşehir gibi dominant. İlk 9 maçta ağırlıkla bunu oynamışlardı, 17’nci haftada Hatay ilk yarısında da yine bu güzel oyunun bir örneğini koydular sahaya. Ancak 9’uncu haftadan sonra sıkça sergiledikleri bir oyun daha söz konusu: O daha pragmatik. Göztepe maçını, Adana Demirspor maçını, Beşiktaş maçını, Gaziantep ikinci yarısını daha çok bekleyerek oynadılar. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı çıktılar ve fırsat kolladılar. Bunu da gayet başarıyla uyguladılar aslında.

ÇİFT ÖN LİBERO BAŞLAYABİLİR

Abdullah Avcı’nın Başakşehir’e karşı nasıl bir oyun stratejisi tercih edeceğini bilmek güç: Acaba Altay maçına başladığı gibi Berat-Siopis’li kontrollü bir oyun mu tercih edecek? Yoksa o maçı bitirdiği gibi bir harakiri futbolu mu? Edgar-Hugo’nun ilk kez bir arada sahada olmamaları, Abdullah Avcı’nın iki ön liberoyu sahaya sürme ihtimalini kuvvetlendirebilir. Nasıl bir maç olacağını iki takımın 11’lerini görmeden hayal etmek güç. Ancak kesin olan bir şey var: Bu maçı kazanan, ocak ayını çok daha farklı geçirecek. Çok daha fazla ‘şampiyonluk’ sözcüğü kullanacak takım yemeklerinde.

5- Bordo mavili takım, Süper Lig’de kendi sahasında oynadığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

27- İki takım bugün 27. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Trabzon’un 10, Başakşehir’in 8 galibiyeti bulunuyor.

14- Rakip fileleri 7 kez havalandırıp, 7 de asist yapan Bakasetas, Trabzon’da toplam 14 gole katkı yaptı.

26- Başakşehir Emre Belözoğlu yönetimindeki 10 maçta; 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 26 puan topladı.

12- Edin Visca 4 gol, 8 asistle toplam 12 golün altına imza koydu. Okaka da 10 golle takımın en skoreri.

10- Bu sezon deplasmanda 10 maç oynayan Başakşehir, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 10 puan aldı.