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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Play-off hesapları yapmaya başladık

#Türk Futbolu#Ülke Puanı#Süper Lig

Dün Türk futbolu güzel bir akşam yaşadı, Galatasaray’dan sonra Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe de üçüncü ön eleme ilk ayaklarını kazanarak play-off turu hesabı yapmaya başladılar.

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Bu sezonun play-off turu, Türk futbolunun en kritik haftası. Zira iyi bir hafta, gruplarda 4 Türk takımı olmasını sağlayabilir. Kötü bir haftaysa bizi gruplarda tek takımla bırakabilir. O yüzden 22-31 ağustos arası dört temsilcimiz için her şeyin yolunda gitmesini sağlamamız gerek.

FİKSTÜRDE DEĞİŞİKLİK YAPALIM

Bu noktada ister istemez aklıma şöyle bir öneri geliyor... Bu arada, önereceğim metodun Belçika Futbol Federasyonu tarafından geçen sezon uygulandığını hatırlatayım: Fikstürde ufak bir değişiklik yapalım. Ligin üçüncü haftasında oynanacak Adana Demir-Beşiktaş, İstanbul-Galatasaray ve Fenerbahçe-Başakşehir maçlarını erteleyelim. Böylece sadece üç müsabaka erteleyerek, Avrupa’daki dört temsilcimize iki play-off maçı arasında dinlenme fırsatı verelim.

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ÖZEL BİR SEZON YAŞIYORUZ

Biliyorum, maç ertelemek harika bir öneri değil. Ama 4 takımımızın birden play-off turu oynayacağı bu özel sezon için, Avrupa’da ilk 10’a tırmanıp Devler Ligi’ne direkt bilet için savaştığımız bu kritik yıl için sadece bir seferlik düşünülebilir bu öneri. Bir daha da hiçbir maçı ertelemeyelim, bu öneri sadece bu play-off turu için...

FENERBAHÇE OYUNA TUTUK BAŞLADI

Dün akşam güzel skor serisini Bakü’de Beşiktaş başlattı. Adana Demirspor da farkı erken bulup içimizi rahatlattı. Fenerbahçe ise Kadıköy’de ilk yarıda biraz tutukluk yaşadı ama 46’da Szymanski/King değişikliğiyle canlandı. Maça on numara rolünde başlayan Tadic sola geçtikten sonra Ferdi ile yine güzel bir bağlantı yakaladı. Szymanski de 46’da orta sahayı üçledikten sonra Fenerbahçe daha dengeli hücum etmeye başladı.

İKİNCİ YARI SOLDA DA ETKİLİ OLDU

Maçın ilk yarısında sadece sağdan üretebiliyordu sarı lacivertliler. İkinci yarının santrasıyla birlikte soldan da üretebilmeye başladı. Bu rüzgara Kent’in hızı da eklenince ikinci devrede tur için yeterli skoru aldı Fenerbahçe. Tabelayı yaratan Szymanski, Becao, İrfan, Kent ve Tadic’in yanına maçın yıldızı olarak İsmail’i yazabiliriz rahatlıkla.

#Türk Futbolu#Ülke Puanı#Süper Lig
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