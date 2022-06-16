İşin sırrı Jorge Jesus'un orta sahasında

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Jesus’un 900 maça yaklaşan teknik adamlık serüveninde farklı formasyonlar denediğini, yeniiliğe açık olduğunu biliyoruz ama gittiği her takımı önce bir 4-4-2’ye adapte etmeye çalışmış. Genelde de orta sahayı bizim baklava, onların karo dediği türden kurmuş. Lincoln bu karo orta sahanın ucuna, öndeki prese liderlik etmesi için yapılmış bir transfer. Bruma’nınsa ilk 11 için değil, daha çok ilk bir saatte çözülemeyen maçlarda B planı olarak düşünüldüğünü zannediyorum.

Kazanmanız yetmez, eğlendirmeniz de gerek

Jorge Jesus’un futbol felsefesini açıklamak için birkaç anahtar duygunun üzerinden geçebiliriz sanırım. Bir Jesus takımı oyuncusuysanız, şunu bilmeniz gerekir: Kazanmanız yetmez, eğlendirmeniz de gerekir. Jesus’un ait olduğu jenerasyon itibariyle Cruyff’tan etkilendiğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Total futbolun 2000’lere uygun bir modelini sergilemeye çalışıyor gittiği her takımda. Savunmayı en önden başlatıyor, yüksek defans hattını seviyor. Birinci dakikadan itibaren güçlü önde pres yapmalısınız, dolayısıyla buna uygun oyuncularınız da olmalı. Takımlarını genelde çift santrforla oynatıyor, Cardozo’yu, Gomis’i, Jonas’ı, Slimani’yi çalıştırdığı dönemde parlatmış bir hoca. Çünkü onların etrafında bolca mobil adam oluyor. Ve santrforlarını çok iyi besleyen bir düzenek kuruyor. Fenerbahçe’nin bence santrfor transferine ihtiyacı var. Ama sezona Serdar Dursun birinci santrfor olarak girerse de Jesus’un düzeninde daha fazla skor yapacağı kesin gibi.

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Lincoln'ün asist ve gollerin yanı sıra koşması Jesus için biçilmiş kaftan

Öndeki santrforlardan biri statik, biri mobil olacak muhtemelen. Orta sahadaysa klasik kanat tipliler yerine, merkez özelliği olan oyuncuların Jesus’la şansı daha fazla. Crespo, Zajc, Mert, İrfan, Arda, Lincoln’ün dördü muhtemelen ilk 11’de yer bulacaklar. Pelkas da kalırsa Lincoln’le on numara rolünün diğer bir seçeneği olur. Tabii Lincoln’ün fiziksel verilerinin yüksek olması, asist ve gol özelliğinin yanı sıra koşan bir orta saha vasfı taşıması, Jesus için biçilmiş kaftan. Çünkü Jesus’un orta dörtlüden ilk talebi, önde pres. F.Bahçe orta sahası nispeten kısa isimlerden oluşuyor: Mert 1,74, Rossi 1,70, Lincoln 1,78, İrfan 1,76, Zajc 1,78, Pelkas 1,75, Arda 1,76... Sarı lacivertlilerin zaten bu rotasyonla uzun top oynama şansı yok, pasla çıkmaya devam edecekler ki Jesus de muhtemelen bu oyuna Lincoln’ü uygun bulduğu için transfer etti.

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Santrfor transferi şart

F.Bahçe'nin sıradaki transferi bence santrfor olmak zorunda. Çünkü Jesus’un oyununu verimliliğe dönüştürmesi için mevcut santrfor rotasyonu zayıf. Seferovic iddiası doğruysa, pekala o olabilir Jesus’un aradığı adam.

Bruma kapalı savunmalara karşı patlayıcı bir B planı

Bruma ise kağıt üzerinde Jesus’un F.Bahçe’sine otomatik yazabileceğiniz türde bir oyuncu tipi değil. Tabii ki Jesus’un 4-4-2 oynayacağına ya da karo orta saha kuracağına dair elimizde kesin kanıt yok. Bunlar tamamen eldeki veriler ışığında yaptığım projeksiyonlar. Hatta filmi biraz geriye sararsak, Sporting Lizbon’da elinde Bruno Fernandes olduğu için 4-2-3-1 oynatmışlığı da var. Benfica’da da son 1 yılda bolca üçlü savunma kullandı. Yani taktiksel elastikiyeti de var Jorge Jesus’un.

Yedek güç

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Ancak ben Jesus’un ilk tercihinin 4-4-2 karo orta saha olacağını, F.Bahçe oyuncu listesinin buna uygun düştüğünü düşünerek yapıyorum öngörülerimi. Ve bu projeksiyonda Bruma bir B planı oyuncusu izlenimi veriyor. Örerek, domine ederek çözülemeyen maçlarda, kapalı savunmalara karşı patlayıcı bir B planı. Çalım özelliği olan, ağır bek yakalarsa faule-penaltıya zorlayabilecek bir oyuncu. Bruma’nın bence transfer sebebi bu.