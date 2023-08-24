İnovasyon: 2 Kalite: 3

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8 Ekim 2021 günü Dünya Kupası elemelerinde İstanbul’da Norveç’le çok kritik bir maç oynamış, maalesef kalite olarak bizim altımızda olan rakibimizi geçememiştik. Norveç’in o maçtaki golü çalışılmış bir duran toptan gelmişti, Hanche-Olsen indirmiş, Thorstvedt yapmıştı sayıyı. Oradaki dikkat çekici detaysa şuydu: İstanbul’da üç gün boyunca duran top çalışması yapmışlar. Brentford’ın duran top koçunu özel izinle üç günlüğüne kiralamışlar, farklı setler çalışmışlar. Bu özel çalışmanın sonucunda da attılar bize golü.

NORVEÇ LiGi LABORATUVAR GiBi

Tabii ki o gün, İskandinavlar için özel bir gün sayılmazdı. Norveç Ligi zaten laboratuvar gibi bir lig. Molde son 5 yılda City’li Haaland ve Chelsea’li Fofana’ya boşuna ev sahipliği yapmadı. Minimum bütçeyle maksimum fayda sağlamak için mühendis kafasıyla sürekli inovasyon yapıyorlar. Dün de müsabakaya net bir planla başladılar, 20 dakika içinde iki duran toptan iki tehlike yarattılar. Kornerde alan savunması yapan ve boş alanları bekleyen Galatasaray’a 8’de bir gol attılar. Maç boyunca da kornerlerden dört-beş net fırsat daha yakalayıp değerlendiremediler.

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MARCO VAN BASTENVARi GOL

Galatasaray elbette Molde’den kaliteli bir ekip. Molde’nin toplam takım değeri 25 milyon euro. Galatasaray’ın dün kadroda olmayan üç adamının (Torreira, Ziyech ve Zaha’nın) değeriyse 55 milyon... İlk 20 dakikalık şoku atlattıktan sonra Galatasaray, Molde kalesine ilk iki gidişinde iki golü buldu. Ve rövanş avantajını da Icardi önderliğinde kalite farkıyla cebine koydu. Özellikle 29’da Icardi’nin şahane volesiyle gelen gol, Marco van Bastenvari idi.

YUNUS ŞANSI iYi DEĞERLENDiRDi

Dün maçın bütününde daha iyi oynayan ve daha fazla pozisyon üreten taraf ev sahibi Molde oldu. Üçlü savunma sayesinde orta sahada hep bir ekstrası olan, oyunu sürekli iki taç çizgisine kadar genişleten Norveç temsilcisi organizasyonuyla-dinamizmiyle iki gol buldu dün. Galatasaray’sa özellikle Yunus ve Icardi’nin başrolde olduğu ataklarda kalitesiyle fark yaratarak süper bir galibiyetle döndü Molde’den. Yunus’un dün bulduğu ilk 11 şansını çok iyi değerlendirdiğinin de altını çizmek gerek.

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