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Galatasaray'da Mauro Icardi'den öz eleştiri: Bahane değil

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#Galatasaray#Molde#Icardi
Galatasarayda Mauro Icardiden öz eleştiri: Bahane değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 00:41

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 yenerek avantajla Türkiye'ye dönen Galatasaray'da Mauro Icardi ve Fredrik Midstjö açıklamalar yaptı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Molde’yi 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından birer gol atan Mauro Icardi ve Fredrik Midstjö, Molde mücadelesini değerlendirdi.

Galatasaray'ın Molde maçında galibiyet golünü atan Fredrik Midstjö, "Zor bir maçtı. Molde hazır bir şekilde sahaya çıktı. Şans bulup gol attılar. Kendi tarafımıza baktığımızda biz de şans bulduk ve gollerimizi attık. Bu koşulların nasıl olduğunu biliyorum. İkinci maç da zor olacak ama kendi taraftarımız bizim itici gücümüz olacak. İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini vurgulayan Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız." dedi.

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"BAHANE DEĞİLDİR HİÇBİR ZAMAN"

İyi oynamadıklarını ve zeminin bahane olamayacağını belirten Mauro Icardi, "Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu, bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maça kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Molde#Icardi

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