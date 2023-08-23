Molde - Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası! Icardi'den harika gol...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. 90+3'te Midtsjö'nün golüyle maçı 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar, tur için avantajı yakaladı.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ TERCİH

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Molde deplasmanında ilk 11'de sürpriz bir tercihe imza attı. Buruk, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz beklenirken Yunus Akgün tercihi yaptı.

Yunus Akgün, Zalgiris ile oynanan ilk maçın ardından ilk kez kendisine ilk 11'de şans buldu.

Sarı-kırmızılı takım sahaya; "Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens, Yunus, Icardi" ilk 11'iyle çıktı.

Lisansı çıkan Tete'nin yanı sıra yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı: Günay, Dubois, Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil, Kaan, Emin, Barış Alper, Hamza, Kazımcan, Bakambu

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YUNUS AKGÜN DAMGASI! ÖNCE FRİKİĞİ KAZANDIRDI, SONRA ASİST YAPTI

Okan Buruk'un tercihiyle Molde maçına ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, karşılaşmanın başında 1-0 yenik duruma düşen Galatasaray'ın geri dönüşünde büyük pay sahibi oldu.

24. dakikada rakip ceza yayı sağında rakiplerini çalımlarken yapılan faulle yerde kalan Yunus, takımına frikiği kazandırdı. 25. dakikada topun başına geçen Sergio Oliveira'nın vuruşunda baraja çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti. Skora beraberlik geldi.

Beraberlik sonrası maçın kontrolünü Galatasaray ele aldı. İlk golden 4 dakika sonra sağ kanatta topu sol ayağına alan Yunus, ceza alanına koşu yapan Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız gelişine harika vurdu ve topu ağlara yollayıp takımını 2-1 öne taşıdı.

BİR DE GOL ATTI AMA SAYILMADI

İyi performansını sürdüren Yunus Akgün, 43. dakikada 'Robbenvari' bir gol attı ancak VAR'a takıldı. Rakip ceza alanında rakibini karşısına aldıktan sonra topu içeri çeken genç futbolcu, yakın köşeye şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

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VAR hakeminin daveti üzerine pozisyonu incelemeye giden hakem Anthony Taylor, golün öncesinde Mertens'in rakibine faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

LEICESTER CITY'YE TRANSFERİ RÖTAR YAPTI

İkinci yarıda da Molde savunmasıın zorlayan Yunus Akgün, 81. dakikada yerini yeni transfer Tete'ye bıraktı.

Yunus Akgün'ün İngiltere Championship ekibi Leicester City'ye transfer olması bekleniyordu. Zaha'nın sakatlığı ile Tete'nin lisansının gecikmesinin ardından transferi askıya alınan ve Molde kadrosuna dahil edilen Yunus Akgün'ün transferinin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Çıkan haberlerde Leicester City'nin Yunus Akgün için Galatasarauy'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 9 milyon euro olacağı belirtiliyordu.

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