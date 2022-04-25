Gomis’in topla o dört sihirli buluşması

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İzmir’de temposu vasatı aşamayan bir maç izledik dün. Galatasaray’da önceki haftalara göre tek değişiklik Pulgar’ın son iki maçtaki etkili oyunu. 8’deki golün mimarı. 11 ve 21’de iki etkili duran topla iki asist yazabilirdi hanesine. Evet, zaman zaman oyundan kopuyor ama Torrent’in onu neden iki buçuk ay sakladığını ve Galatasaray’ı Taylan-Berkan’a mahkûm ettiğini anlamak güç. Üstelik iki maçtır iyi oynarken çıkarılıyor Pulgar. Malatya maçında Halil de tam vites artırmışken çıkarılmış, yerine giren Gomis 20 dakikada topla sadece dört defa buluşmuştu. Torrent, Gomis’in topla o dört sihirli buluşmasını beğenmiş olacak ki(!) dün de ilk 11’de başlattı. Galatasaray üst üste iki maç kazandı ama Torrent’in işini yüzde yüz konsantrasyonla yaptığını hissetmiyorum ben.

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FRiKiK VE KORNER PLANLARI BAŞARILIYDI

Dünkü maçın dikkat çekici diğer birkaç detayı da şöyleydi:

1- Altaylı futbolcuların çabası da yeterli değildi dün. İzmir Marşı ile tüyleri diken diken eden taraftar daha iyisini hak ediyor bence. Bu yönetim, 7 maçta 11 puan toplayan Serkan Özbalta’yı anlamsız bir şekilde göndererek takımın düşüş düğmesine bastı bence.

2- Torrent, duran toplara ekstra vakit ayırdıklarının altını çizmiş, çok iyi bir frikik koçuyla çalıştıklarını söylemişti. Dün 11 ve 15’teki frikikler ve 21’deki korner planları başarılıydı. Özellikle Pulgar topun başına geçtiğinde daha etkililer.

SAHNEDE YiNE ERKAN ENGiN VARDI

3- Bir parantez de maçın VAR’ı Erkan Engin’e açmak istiyorum. Bir süre önce Türk futbolunda devrim(!) girişimi yapan ve sonra da istifa eden tarihin en garip MHK’sının sık görev verdiği bir hakem. 28’inci hafta Rize-Giresun’un VAR’ıydı. 29’uncu hafta Trabzon-Göztepe’nin, 30’da Rize-Trabzon’un, 31’inci hafta Trabzon-Beşiktaş’ın VAR’ı... 32’de Rize’de, 33’te tekrar Trabzon’da. Yani 6 hafta içinde 4 kez Trabzon, 3 kez de Rize maçlarında görev yaptı. Trabzon-Beşiktaş maçında o altıpas yan çizgisine konulan skandal endirekt serbest vuruşun ve barajın mimarı ekipten. Yöneticileri Erkan Engin’in performansından memnun kalmış olmalılar ki dün de İzmir’de görevdeydi.