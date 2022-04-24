Galatasaray'da Bafetimbi Gomis isyanı! Altay maçında kaçan goller ve taraftar tepkisi...

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Altay ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Bafetimbi Gomis en çok konuşulan isim oldu.

GOMIS 11'DE, MOSTAFA YEDEK SOYUNDU

Galatasaray’da gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı forma giyemezken, Halil Dervişoğlu yedek soyundu. Bu 2 futbolcunun yerine Gomis ve Emre Kılınç ilk 11’de görev aldı.

İyileşen Mostafa Mohamed’in yedek soyunduğu sarı-kırmızılılarda Cezayir Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığı tam atlatamayan Sofiane Feghouli ile birlikte Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

ÜST ÜSTE KAÇAN NET GOLLER...

Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, özellikle ilk yarıda net pozisyonlardan yararlanamadı.

İki kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemeyen tecrübeli futbolcu, Omar'ın pası sonrası müsait pozisyonda topla buluşurken fırsattan yararlanamadı.

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TARAFTARDAN TEPKİ

Gomis'in performansı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada eleştirilerde bulunurken teknik direktör Domenec Torrent'in tercihine de tepki gösterdi.

İspanyol teknik adamın genç ya da potansiyelli oyuncular yerine Babel ve Gomis gibi tecrübeli futbolcuları tercih etmesi eleştirildi.

10 MAÇTA 5 GOL

Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katılan 36 yaşındaki futbolcu, 10 maçta 5 gol kaydetti. Bunların 3'ünü ise penaltıdan kaydetti. Avrupa Ligi'nde 2 kaşrılaşmada oynarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

1.5 YILLIK İMZAYI ATMIŞTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha önce Gomis'in yarım sezon için 750 bin euro, önümüzdeki sene ise 1 milyon 750 bin euro kazanacağını duyurmuştu.

GOL İMDADINA KEREM YETİŞİYOR

Altay karşısında ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, 9 golle bu sezon Galatasaray'ın en golcüsü konumunda bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu, 3 maçta takımının açılış gollerini kaydetti.

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