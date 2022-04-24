Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Altay maçı yorumu: 'Terim ile yaşanan...'

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Süper Lig'de Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in sözleri;

Kazandık ama memnun değilim. 1 gol attık, ilk yarıda 4 gol şansımız vardı. Bütün sene boyunca hem benimle, hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım.

EFEKTİFLİK PROBLEMİMİZ VAR

Maç içinde birçok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Efektiflik açısından problemimiz var.

TRABZONSPOR 2-3 POZİSYON YAKALADI

Galatasaray kadar büyük bir kulüp, sıralamada bu tarz yerde olunca, bitiricilik sorunları da olabiliyor. Biz de en çok gol atan Kerem Aktürkoğlu. 9 gol attı. Trabzonspor iki üç pozisyon yakaladı ve attı, biz ise altı yedi pozisyonda sonuç alamadık

BAŞKA HOCAYLA DEVAM EDERLERSE ONLARIN HAKKIDIR

Sportif direktörümüzle önümüzdeki sezon için kaleciler dışında en fazla 20 oyunculuk bir kadro düşünüyorduk. Şu anda ara vermiş durumdayız, kulüpte neler olduğunu biliyorsunuz. Başka bir hocayla devam etmek isterlerse onların hakkıdır. Bunu kabul etmek gerekir. Fenerbahçe’ye karşı maçı kaybettikten sonra sanki Galatasaray için artık sezon bitti, bir esprisi kalmadı. Tek gerçek bu sezon bir şampiyonluğumuz olmayacak. Ama ben bu kulübü de taraftarları da çok seviyorum

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HAGI, SNEIJDER ÖRNEĞİ

Onlar bizim geleceğimiz. Çalıştığım takımlarda hep gençlere şans verdik. Bana hep medyadan 4-5 tane dışarıda bırakılan oyuncuyla ilgili soru geliyor. Bir de üstüne 4-5 altyapıdan oyuncu var. 10 oyuncu dışarıda kalıyor. Bunu düzenlemek kolay değil. Özellikle 3 oyuncu var, gerçekten bayılıyorum onlara. İsimlerini söylemeyeceğim. Onlar Galatasaraylı olduklarını kalplerinde hissediyorlar. Bir gün A takımda oynamak istiyorlar. Önce hangi Türk oyuncuları transfer ederiz onlara bakmak lazım. Yabancı alınacaksa fark yaratmalı. Galatasaray’da Hagi, Popescu, Drogba, Sneijder gibi fark yaratan yabancılar transfer edilmeli