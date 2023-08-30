Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne çok yakıştı

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Bir sporsever olarak kendimi şanslı addediyorum, Türk futbolunun şerefli mağlubiyetler çağından kurtulup devrim yapmayı başardığı 90’lı yıllarda çocuktum. 1980’lerde maalesef çoğunlukla bir averaj takımıydık, “yenildik ama ezilmedik” ülkesiydik. 80’lerin sonunda Türk futbolu Şenes Erzik’le yönetimde, Gündüz Tekin Onay ve Serpil Hamdi Tüzün’le altyapıda yaktı devrimin ışığını. Mustafa Denizli gibi, Fatih Terim gibi gözü parlayan genç teknik adamlar yetiştirdik. 3 puanlı sisteme geçtik... 1989’da Dünya Kupası’na sadece bir maç kadar yaklaştık.

DEVRiMiN ESAS AKTÖRÜ

Ancak o devrimin kulüpler düzeyinde esas aktörü Galatasaray’dı: Önce Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynadılar. Sonra da sadece 8 takımla oynanan Şampiyonlar Ligi’ne hem de Manchester United’ı eleyerek girmeyi başardılar. Galatasaray o gün bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Bir daha da hiç çıkmadı o tanımın içinden... Bugün Galatasaray tam 17’nci kez Devler Ligi gruplarına merhaba diyor. Bu sayı, Liverpool gibi, Atletico Madrid gibi, Manchester City gibi devlerin üzerinde.

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KURALAR HiÇ KOLAY DEĞiLDi

Türk takımlarının play-offta çektiği hiçbir kura kolay değil bu sezon. Adana Demir, Şampiyonlar Ligi’nden gelen Genk’i çekti. Fenerbahçe bir Hollandalı’yı, Beşiktaş da Avrupa deneyimi çok yüksek Dinamo Kiev’i elemeye yakınlar. Galatasaray da bence önemli bir sistem takımını eledi bu turda. Erling Moe ile 5 yıldır gelişen, ilk 11’inde de beş seneyi doldurmuş 5 futbolcusu olan, üretici bir mekanizmayı, Molde’yi saf dışı bıraktı Buruk’un talebeleri.

iHTiYAÇ VARMIŞ GiBi 2. GOLÜ ARADILAR

İlk maçta Yunus’a karşı çok sert oynayan Ellingsen’in karşısına Tete’yle başlamak iyi bir fikirdi bence mesela. Temsilcimizin çok erken bir dakikada 1-0’ı bulmasına rağmen ilk devreye 0-0’mış gibi iştahla devam etmesi, ihtiyacı varmışçasına ikinci golü araması bir büyük takım davranışı idi. İkinci devredeyse nedense vitesi gereğinden fazla küçülttük ama neyse ki tek gol yetti tur için.

Dün Seyrantepe’de alınan sonucun en kısa özeti bence şu: Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi’ne yakıştı.

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