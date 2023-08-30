Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Sarı kırmızılı takımın kasası dolacak

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Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22’de ise elemeleri geçemeyen Galatasaray, 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak büyük bir gelirin sahibi oldu.

ÇILGIN GELİR

Galatasaray, Molde’yi eleyerek Şampiyonlar Ligi’nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin Euro’yu kasasına koydu.

Galatasaray'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro olurken toplamda kasaya girecek rakam 24 milyon 736 bin Euro.

Molde'yi korku sarmıştı, Mauro Icardi haklı çıkardı!.. Galatasaray tarihine geçen gol...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Molde'yi 2-1 mağlup ederken Mauro Icardi kaldığı yerden devam etti. Galatasaray tarihine geçen gollerden birini kaydeden Mauro Icardi, Molde Teknik Direktörü Erling Moe'nun kaygılarını da haklı çıkardı.

GRUPTAN ÇIKARSA 9.6 MİLYON EURO DAHA

Her galibiyetin 2.8 milyon Euro, beraberliğin ise 930 bin Euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon Euro daha kazanacak.

Çeyrek finalin 10.6 milyon Euro, yarı finalin 12.5 milyon Euro olduğu Devler Ligi’nde finalist takımlar 15.5 milyon Euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon Euro’ya ek olarak 4.5 milyon Euro daha alacak.

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KURA ÇEKİMİ MONACO'DA

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco şehrinde yapılacak.

GRUP TORBALARI NASIL OLUŞTURULUYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecek.

1. TORBADAKİ TAKIMLAR

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacak.

Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayılarına göre 2., 3. ve 4. torbalara ayrılacak. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecek.

GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

Play-offlarda karşılaştığı Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray gruplarda mücadele verecek.

Sarı kırmızılılar, play-off maçlarının tamamlanmasının ardından 4. torbadan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER ŞU ŞEKİLDE:

1. torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal

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3. torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers - PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag - Rakow*

4. torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

YARI FİNAL

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İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)