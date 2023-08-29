Galatasaraylı oyuncu Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekibine transfer oldu

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Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, takımdan ayrılıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor transfer harekatına devam ediyor.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö, Beinsports'un haberine göre Pendikspor'a imza atıyor.

Haber detayında Pendikspor'un hem Galatasaray hem de Fredrik Midtsjö ile her konuda anlaştığı bilgisi geçildi. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Pendikspor'un Fredrik Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

FREDRİK MİDTSJÖ'NÜN KARİYERİ

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı. Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı.

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Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu. Rosenborg'un yeni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta bacağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

Midtsjö, Rosenborg forması altında 2010'dan 2017'ye kardar toplam 148 resmî maçta forma giydi ve 21 de gol attı.

26 Ağustos 2017'de ise Norveçli oyuncu Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer oldu. O dönem bonservisi tam olarak açıklanmasa da 2.2 milyon Euro şeklinde belirtilmekte. Midtsjö, Hollanda ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Midtsjö, takım kaptanlığına kadar yükseldiği AZ Alkmaar ile toplam 191 maça çıkarken 7 de gol atmayı başardı.