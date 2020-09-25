Galatasaray hak etti

Zira eğer dün iki takım net gol pozisyonlarını değerlendirebilseler, maçın 7-2 filan bitmesi gerekiyordu. Savunmada Marcao yine mükemmeldi.

İyi futbolunu asistle süsledi. Linnes, şu anda Galatasaray bek rotasyonunun en formda olanı. Harika bir maç çıkardı. Merkezde Taylan-Etebo-Ömer üçlüsü ilk 15 dakika uyumsuzlardı ama dakikalar geçtikçe özellikle Etebo orta sahaya ağırlığını koydu. 4 yıldır Nijerya Milli Takımı’nın neredeyse her maçında oynayan Etebo, buna yakışır şekilde fiziksel olarak iyi bir görüntü verdi dün. 75 dakika boyunca maçtaki tek eksik goldü, neyse ki Babel’le Diagne’nin gol kaçırma serisini Belhanda bozup turu getirdi takımına. Faslı’nın her geçen gün yükselen performansı da son derece dikkat çekici.

ŞU ANDA 11. SIRADAYIZ

Dün Galatasaray’la teselli bulduk ama maalesef ülke futbolu için kritik bir geceyi yine üzülerek geride bıraktık. Malumunuz, UEFA ülkeler sıralamasında 11’inci basamaktayız; bu da lig şampiyonumuzun artık otomatik Devler Ligi bileti alamaması anlamına geliyor. Otomatik bilet için Devler Ligi şampiyonunun kendi liginden vize almasını bekleyeceğiz. Ancak bundan daha önemlisi, 11’inci basamakta da hiç huzurlu olmamamız. Ukrayna, İskoçya ve G.Kıbrıs’la mesafemizin 2 puanın altında olması. Eğer bu sezon bir-iki basamak daha gerilersek, şampiyonumuzun iki ön eleme oynamak zorunda kalma ihtimali kapıda. Ayrıca kulüplerimizin şunları da unutmaması gerek:

1- Kulüp puanı olarak gerilemek, bu turlarda seri başı olamamak demek.

2- Avrupa kupalarında başarısızlık, değerli oyuncularınızı vitrine çıkaramamak demek. Ayrıca bir oyuncuyu buraya getirmeye ikna etmek için tek kozunuzun para olması, dolayısıyla 3’lük adama 5 ödemek demek.

3- Avrupa Ligi gruplarında bir galibiyetin ederi 570 bin Euro... Yani neredeyse 5 milyon lira. Kulüplerimizin bu parayı nasıl küçümseyebildiklerine de anlam veremiyorum doğrusu.