Feghouli sakatlanınca kenara baktım

Dün 30’da Feghouli sakatlandığında Galatasaray’ın kulübesine baktık hepimiz. Bir kanat oyuncusu olan Sekidika girebilirdi. Bir süredir kanat oynayan Emre Akbaba girebilirdi. Santrfor başlayan Oğulcan sağa kayarak Falcao veya Ali Yavuz girebilirdi. Hocanın değişiklik tercihi Ömer Bayram oldu. O dakikada Ömer sekiz numara rolüne geçerken, Emre Kılınç sağ çizgide görev yapmaya başladı. Hem Emre Kılınç hem de Ömer, maçın kaderine direkt tesir ettiler kalan bir saatte zaten.

HERKESiN AS OLDUĞU TAKIM

Bu tabloyu ben şöyle okuyorum: Bu sezon Galatasaray’ın elinde belki süper yıldızlar yok, ama birbirine yakın seviyede çok oyuncu var. Ve Fatih Terim son bir ayda adeta farklı iki takım yaratarak oldukça genişletti rotasyonunu. Dün 44’te Emre Kılınç, Sivasspor’dayken bolca gördüğümüz, adeta onun tescilli koşusu olarak anılabilecek penetreyi yaptı.

Yatabare’yle yapmaya alıştığı verkacı Oğulcan’la gerçekleştirip golü yarattı peşinden. 55’te de Ömer’in harika pası, Oğulcan’ın doğru koşusu var. Son dönemde Galatasaray’da kimsenin yedek gibi görünmediği, hemen herkesin as olduğu geniş bir kadro yaratıldı doğrusu.

EKUBAN-ÖMÜR OLMAYINCA

Trabzonspor’sa tam da bu noktada eksik zaten. 6 maçtır namağlupler ama bu süreçte puanları getiren gollere bakarsanız altında hep aynı imzaları görecekseniz: Erzurum ve Sivas maçlarındaki goller Ekuban-Ömür üretimiydi. Ankaragücü karşısındaki frikiği alan yine Ömür’dü. Geçen hafta sonu Rize önünde de birinci golde penaltıyı alan Ekuban, ikinci golde de topu kazanan kişiydi yine. Dün Ekuban-Ömür olmayınca, Trabzon çok çok kısır kaldı yaratıcılık anlamında.

TRABZON BÜTÜNCÜL OYNADI

Abdullah Avcı’nın eli bu kadar dar olunca, 2-0’a kadar çok pragmatik bir futbol tercih etti zaten. Flavio’yu çok enteresan bir rolde, santrfor arkasında kullandı. Ve Brezilyalıyla stoperlere baskı yaptı sürekli. Trabzon bütüncül oynadı, çabada-koşuda eksik yok. Ama skor 2-0 olana kadar sahada Nwakaeme dışında herhangi bir bordo maviliden ekstra bir şey beklemek zordu. Nwakaeme de Omar ve Taylan’a sarı kart göstertti, ama daha fazlasını yapamadı o da.

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