Euro 2024 Elemeleri'ne umutla gidiyoruz

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Euro 2024 Elemeleri öncesi iki doğru rakiple iki faydalı hazırlık maçı yaptık. Robertson’lı, Tierney’li, McGinn’li İskoçya’dan sonra Çekya da aslarıyla sahadaydı. Soucek’li, Coufal’li, Barak’lı Çekler’i de umut veren bir futbolla mağlup ettik Gaziantep’te. Çağlar’ın liderliğinde 180 dakikalık üçlü savunma testimiz başarılıydı. Ozan hem sağ, hem sol stoperde etkiliydi. Martta başlayacak elemelerde A planımızın 3-4-3 olacağını söyleyebiliriz sanırım rahatlıkla. Milli takımımız Diyarbakır’da ve Antep’te geriden pasla oyun kurmayı denedi, Hakan Çalhanoğlu’nun birinci-ikinci bölge geçişindeki bir virtüöz katkısı vermesiyle bu alanda da sınıfı geçtik.

DÜNYA GÜZELLEŞiYOR ADETA

Süperstarımız Hakan’ın öne taşıdığı toplara genelde Cengiz anlam kazandırıyor. Özellikle Hakan’la Cengiz birbirlerine yaklaştıklarında oyun güzelleşiyor, futbol güzelleşiyor, dünya güzelleşiyor adeta! Dün Antep’te test ettiğimiz bir başka konu da kadro derinliğimizdi. İskoçya maçına göre 7 değişiklikle sahaya çıktık, Samet-Çağlar-Ozan savunma üçlüsüyle başladığımız maçı Tayyip-Samet-Cenk’le bitirdik. Solak stoperimiz Cenk gerek oyun kurulumundaki cesareti, gerekse hücum katkılarıyla neden La Liga’da direkt oynadığını hatırlattı milli formayla da. Marttaki elemelerde de üçlü savunma oynayabiliriz, zira stoper havuzumuz sayısal olarak yeterli.

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Şanslı bir sporseverim, Türk futbolunun en kariyerlisi Cüneyt Çakır’ın yolculuğundaki birçok kritik maçta oradaydım.

SiZiNLE GURUR DUYUYORUM

Cüneyt Çakır-Tarık Ongun-Bahattin Duran üçlüsünü Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi finallerinde iftiharla izledim. Bizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bu üç harika spor adamına, üç güzel dosta bir kez daha şükranlarımı sunuyorum bu vesileyle. Sizinle gurur duyuyoruz.