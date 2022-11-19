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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'Rahat bırakırlarsa aile olacağız'

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#Milli Takım#Kuntz#Çekya
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Rahat bırakırlarsa aile olacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 22:44

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

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Hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Önemli olan 4 tane oyuncu ilk defa A Milli Takım'da oynadı. Bu benim için çok önemli. Beni, ekibimi, takımımızı rahat bırakırlarsa biz bir aile olacağız, daha çabuk kaynaşacağız

BİZE GÜVENMELERİ GEREKİYOR

Bize güvenmeleri gerekiyor. Biz her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bize biraz daha süre tanırlarsa, daha iyi yerlere varacağız.

ENES ÜNAL VE ARDA GÜLER YORUMU

Bir Türk atasözü var, 'Şeytanın bacağını kırdı' diye. Enes Ünal için durum böyle. Hani Arda Güler konusunu açınca, Onur, Tayyip ve Samet'i de söylemek gerekiyor. Bilhassa Onur çok iyi maç çıkardı. Yeni oynayan herkesi göz önünde tutmalıyız. Gelişimimizi şuradan görüyorsunuz; biz hem Ozan'ı hem Çağlar'ı aynı anda çıkarıp yerine Cenk ve Tayyip'i koyuyoruz, seviyemiz değişmiyor, aynı seviyede kalıyoruz.

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#Milli Takım#Kuntz#Çekya

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