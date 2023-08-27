Düşük bütçeli Brighton gibi

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Rizespor gerçekten enteresan bir takım. Süper Lig’de çok alışık olmadığımız türden bir modelle sezona girdiler. Takımın deneyimlileri Gökhan Gönül, Alper Potuk, Kubilay Kanatsızkuş, Amilton, Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Bolasie gibi oyunculara teşekkür ettiler. Onların yerine adeta bir düşük bütçeli Brighton’mışçasına, bir Doğu Avrupalı Ajax’mışçasına oyuncular aldılar. Dün sol açık oynayan ve ikinci golün asistini yapan 23 yaşındaki Zeqiri, Finlandiya Ligi’nden 8 golle geliyor. 2001’li on numara Boşnak Varesanovic, Haziran’da ilk kez ulusal takıma çağırılmış. Aynı şekilde dün savunma göbeğinde oynayan ve gol atan 2000’li Macar Mocsi de bu yaz ilk kez milli olmuş. 99’lu Özbek milli Alikulov, Senegal U20 oyuncuları Diouf ve Faye, Beşiktaş altyapı kökenli 2003’lü Eray gibi futbolcular da bu yıl kadroya katılanlar arasında. 2000’li yürekli orta saha Mithat’ı da ben beğendim dün.

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PALUT’U GETiRMEK DOĞRU FiKiR

Böyle bir projeniz varsa, tek sezonluk değil uzun vadeli bir planlamayla transfer yapıyorsanız, bu takımın başına İlhan Palut’u getirmek de çok iyi fikir. Rizespor’un bende yarattığı izlenim şu: Eğer bu yıl ligde tutunurlarsa, İlhan Palut’la da uzun vadeli bir planlama yaparlarsa parlak bir gelecek bekliyor olabilir Doğu Karadeniz ekibini.

DÜZENSiZLiK DÜZEN OLUYOR

Dünün ev sahibi Trabzonspor içinse yavaş yavaş düzensizliğin düzen haline geldiğini gözlemliyorum. Antalya’yı yenerken de iyi oynamamışlardı, Galatasaray önünde de dağınıklardı. Ama Bjelica ilk iki maçta işler iyi gitmişçesine yine sağ bekte Larsen’le, merkezde Bardhi, sağda Teklic’le başladı oyuna. Yunan on numara Fountas oyuna girene kadar Trabzon’un tek hücum şansı Bakasetas’ın ekstralarıydı. Ki Trabzon’un bu 4-1-4-1’i de Bakasetas’ı zincirliyor. Topla çok fazla geride buluşuyor ve etkinliği çok azalıyor.

BJELiCA REKABET YARATMALI

Dün Rize’nin 2000’li orta sahası Mithat Pala merkeze hükmederken, Trabzon’da Kerem Şen kadroda yok, Göktan beş dakika ancak alabildi. Bjelica’nın bu takımı canlandırmak için rekabet yaratması şart ve bu ortamı da belki genç oyunculara fırsat vererek üretebilirsiniz.

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