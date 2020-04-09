Doğru bildiğiniz her şeyi hatırlayın!

Avrupa’nın 5 büyük liginin maç başına en fazla şut atan takımı. Aynı zamanda Bayern Münih’ten sonra maç başına en fazla gol bulan da onlar. Tam 62 yıl sonra Serie A’da aynı sezonda 5 farklı maçta 5 gol kaydeden ilk ekip. Son 2 sezonda ligde yapılan 12 hat-trickin 7’si de bu takımın oyuncularına ait. Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Devler Ligi’nde de bir peri masalı yazıyorlar: Kupa 1’de bu sezonun en fazla farklı oyuncudan

skor katkısı alan takımı da yine onlar. Gasperini’nin Atalanta’sı, üstelik tüm bu olumlu istatistikleri, sadece 36 milyon Euro’luk maaş bütçesiyle beceriyor... Futbol kamuoyunun büyük bölümü, koronavirüs çağının en şanssızının Liverpool olduğunu düşünüyor. Ama bir başka kuzeyli, mütevazı Bergamo kenti de, en az Liverpool kadar mahzun anacak bu yılı.

21 ŞUBAT’TA GELEN KÖTÜ HABERE KADAR HER ŞEY YOLUNDAYDI

Doğuştan bir Bergamolu olan Anna Bonalume, tüm ömrünü geçirdiği bu küçük şehri, bir ‘çok çalışma’ ve teşebbüs kenti olarak tanımlıyor. Sadece 40 kilometrekarelik 120 bin nüfuslu bu küçük kent, San pellegrino gibi bir başarı hikayesini doğurmuş, şu anda da Kiko, uBI ve Brembo gibi üç dev şirkete de ev sahipliği yapıyor. Aslında 21 Şubat 2020’ye kadar bu onurlu ve çalışkan kent için her şey yolunda gözüküyor, ta ki o gün Codogno’dan gelen kötü haberlere ve köy karantina altına alınana kadar. Sonrası da çorap söküğü gibi geliyor zaten.

SALGINDA ROLÜ TRAJİK

şu anda Bergamo’da maalesef 10 binden fazla korona vakası, 2 bin 500’e yakın da ölüm var. Futbol aşığı bu kentin, Avrupa’da koronavirüsün merkezi olarak anılacak noktaya gelmesinde de başrolü futbolun oynamış olması trajik gerçekten. Zira Codogno karantina alınmadan 2 gün önce, 45 bin Bergamolu, Şampiyonlar Ligi’nde Valencia’yla oynayacakları tarihi müsabakayı izlemek için Milano’ya seyahat etmiş ve otoritelere göre o maç, bir ‘biyolojik bomba’ etkisi yaratmıştı.

112 YIL SONRA İLK

Bu arada futbolu yakından takip edemeyenler için hatırlatayım: Atalanta, 112 yıllık tarihinde ilk kez mücadele ettiği Devler Ligi’nde Valencia gibi bir devi her iki maçta da yenerek çeyrek final bileti aldı. Üstelik Avrupa’daki maçlarını (stadının yetersiz koşulları nedeniyle) Bergamo’da değil, Milano’da oynamalarına rağmen. Ve belki de koronavirüsün kıta sathına bu kadar yayılmasında, UEFA’nın 19 Şubat’taki Atalanta-Valencia maçını seyircili oynatmasının önemli rolü var.

OYUNCULARIN İÇİNDEKİ CEVHERİ ÇIKARAN TEKNİK ADAM: GASPERİNİ

Aslında filmi sadece iki ay daha geriye sararsak, Bergamo için çok iyi başlamıştı 2020 senesi. Belediyenin, yeni doğan her bebeğe bir kutu süt ve bir Atalanta Kulünü’nün formasını gönderdiği bu futbol çılgını kentin, belki de tarihteki en mutlu yılıydı bu. İdealist menajer Gasperini, 2016’da Atalanta’nın başına, “Sizin doğrularınız yok, artık sadece benim doğrularım var” mantalitesiyle geçtiğinde bu kadar başarılı olacağını kestirmek imkansızdı elbette. Deneyimli teknik adam, aynen Genoa’ya olduğu gibi Atalanta’ya da 3-4-1-2’yi adapte etti. Üçlü savunma, sert iki merkez orta saha. İtalyanlar’ın deyimiyle ‘çizgiyi kucaklayacak kadar açılan’ iki kanat beki. Önde çok yetenekli ve değişken bir üçlü.

Gasperini özellikle iki konudaki ustalığıyla parmak ısırttı bu sene: Birincisi, mümkün olduğunca adam adama kalmamaya gayret eden ve alanı savunan bir defans anlayışı. İkincisi de, sürekli derin pas deneyen bir hücum felsefesi. Topla Manchester City, PSG ya da Bayern Münih kadar oynamamalarına rağmen, bu sezon attıkları 503 şutla Avrupa’nın 5 büyük liginin zirvesinde olmaları, ne kadar efektif hücum ettiklerinin bir ispatı.

TEK BİR DOĞRU YOK

Salı günü bu sütunda Jose Bordalas’ın ezber bozan taktik başarısını ‘doğru bildiğiniz her şeyi unutun’ başlığıyla anlatmaya çalışmıştım. Neyse ki futbolda tek bir doğru yok, sizi başarıya birçok farklı metot götürebiliyor. Şimdi tekrar, doğru bildiğiniz her şeyi hatırlayın. Çünkü neyse ki futbol, yüzde yüz konformistlerle yola çıkan Jose Bordalas’lar kadar, oyuncularının özgürlük alanını genişleten ve içlerindeki cevheri ortaya çıkaran Gasperini’lere de alan tanıyor hâlâ.