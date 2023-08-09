Devler Ligi yolculuğuna yakışır bir performans

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Dün Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da, ikinci ön eleme turundaki Zalgiris’e hiç benzemeyen bir rakip vardı Galatasaray’ın karşısında. Neticeden bağımsız olarak söylüyorum, Olimpija Teknik Direktörü Henriques’i tebrik etmek gerek. Elindeki en kaliteli futbolcuları bir arada sahaya sürerek, geriden pasla çıkarak, hep öne oynama arzusu olan keyifli bir takım izletti sporseverlere. Durum böyle olunca da Ljubljana’da bol gelgitli, eğlenceli bir müsabaka yaşandı dün gece.

BAKAMBU KLASINI KONUŞTURDU

Galatasaray sezonun üçüncü resmi maçına üçüncü farklı santrforla başladı. Vilnius’ta Barış en uçta başlamıştı. İstanbul’da Zalgiris’e karşı Halil dokuz numara rolündeydi. Ljubljana’da ise Bakambu aldı formayı. Bakambu belki fiziksel olarak henüz yüzde 100’de olmayabilir ama onun en uçtaki varlığı, etrafındakilerin de verimini artırdı. 9’da Barış’ın sağdan çevirdiği Kerem’in attığı golde Sloven savunmayı meşgul eden adam Bakambu’ydu mesela. Dakikalar geçtikçe maça ve arkadaşlarına ısındı, oyuna ağırlığını koydu Demokratik Kongolu oyuncu.

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MERTENS EN iYi MAÇINI OYNADI

Dün Bakambu’nun en uçtaki canlılığı, arkasındaki Mertens’in de etkinliğini artırdı. Belçikalı on numara, ilk Zalgiris maçında oyuna sonradan girip hareketlilik kazandırmıştı. Zalgiris rövanşında süper bir vole golü attı. Dünse kendisi adına en iyi maçını oynadı, yine çok kritik bir sayı yaptı, bir asisti de VAR’a takıldı. Barış ilk devrede üç kez sağdan etkili bindirdi, biri gol oldu, ikisini Kerem ve Bakambu değerlendiremediler. Sezonu iyi açan Kerem de vitesini koruyanlardan.

GEÇEN SEZONA ÇOK BENZiYOR

Şu ana kadar üç resmi maçın ikisini kazanan ve rakip ağlara altı gol bırakan Galatasaray’ın geçen sezona en çok benzeyen performansının dünkü olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Dün rakip fileleri beş kez sarstılar, iki sayı Nelsson ve Abdülkerim’le VAR’a takıldı.

İlk yarıda 15’le 30 arası verilen iki pozisyon dışında maçın hakimi olan taraf hep temsilcimiz Galatasaray’dı. Dün sahada bir ön eleme, bir de Şampiyonlar Ligi takımı vardı bence. Bu Galatasaray’ın bu kaliteli kadrosunun yeri Şampiyonlar Ligi çünkü.

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