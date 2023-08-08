Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'a Premier Lig ekibi talip oldu! Görüşmeler sürüyor

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Yeni sezon öncesi Avrupa ve Süper Lig'de alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, birçok önemli yıldızı kadrosuna kattı.

Geçen sezonki şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden olan Mauro Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den alarak önemli bir işe imza atan sarı kırmızılı ekip, art arda transfer bombalarını patlattı.

KADRO GÜÇLENDİRİLDİ

Icardi, Zaha, Angelino, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Bakambu gibi isimleri transfer eden sarı kırmızılılar, bir yandan da takımdaki önemli futbolcuları kadroda tutmak istiyor.

SAVUNMANIN KOMUTANI NELSSON

Geçen sezon Abdülkadir Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan savunmanın komutanı Victor Nelsson'u birçok Avrupa devi transfer etmek isterken Galatasaray ise oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

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OKAN BURUK GÖRÜŞMEYİ AKTARDI

Okan Buruk, adı transfer haberlerine konu olan Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un takımda kalmak istediğini kendisine ilettiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı.

"Torreira bugün kendini deneyecek antrenmanın başında. Ona göre düşüncelerimize bakacağız. Uzun süre antrenman yapmadı. Yavaş yavaş bizimle başlayacak. Durumunu göreceğiz."

Galatasaray'ın takımdan ayrılmasını istemediği Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.

PREMIER LIG EKİBİ NELSSON İLE İLGİLENİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İngiliz kulübü, Nelsson ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Nottingham Forest'ın Nelsson'u transfer etmek istediği kaydedilirken taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin, takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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35 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Victor Nelsson geride kalan sezonda 35 maçta 1 gol atıp 1 asistle oynadı.