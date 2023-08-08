Volkan Demirel: Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Ömer Faruk Beyaz transferinin gelişimine ilişkin konuşan Volkan Demirel, "Ömer Faruk'un yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en iyi yeteneklerden biri. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta zaman bulamama sorunu oldu. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için, bir telefon görüşmemizde, 'Benimle çalışmak ister misin?' diye sordum. O da "Sizinle çalışmak isterim yeter ki kulüpler anlaşsın" dedi. Sonra Stuttgart'a bir mail attık. Olumlu bir cevap geldi" ifadelerini kullandı.

MAAŞINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI

Ömer Faruk Beyaz'ın maaşının bir kısmını Hataylı depremzedelere bağışladığını kaydeden Demirel, "Ömer'in yüzde 20 maaşını ödüyoruz. Ömer bu yüzde 20 maaşının yüzde 10'unu Hataylı depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. İsmini tekrardan yukarıya taşımak isteyen bir oyuncu. Ben de yeteneklerine, kişiliğine, kendisine güvendiğim için ve katkı sağlayacağı için transferi gerçekleşti. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Bu futbol, bazen bazı şeyler planladığınız gibi gitmez. Ama ben Ömer'in eski günlerini aradığını, özlediğini düşünüyorum. Kendi adıma Ömer için ne gerekiyorsa, destek vererek onu tekrardan Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım. İnşallah bunu becerebilirim" diye konuştu.

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"ÖMER GAYET KENDİNDEN EMİN"

Genç teknik adam ayrıca, "Ömer Faruk gayet iyi, gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu da buradaki çalışmalarla kapatıp maç standartlarına getirip Ömer'i bu sene bol bol izleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.