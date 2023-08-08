AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi çatışma çıktı: 1 ölü, çok sayıda yaralı | UEFA'da men riski... Maç oynanacak mı?

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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yapılacak AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 22 yaşında bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kan aktı. AEK-Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi taraftarlar arasında çatışma çıktı. Bir AEK taraftarı hayatını kaybetti. Taraftarın bıçaklanarak ve dövülerek öldürüldüğü iddia ediliyor.

Atina'nın Nea Filadelfia bölgesinde, AEK Athens'in stadyumunda çıkan kavga sonucunda dört Yunan ve dört Hırvat da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Polis, 98 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yaklaşık 150-200 Dinamo Zagreb destekçisinin stadyuma gittiği, daha sonra taraftarlar arasında çatışma çıktığı aktarıldı. Taraftarların birbirlerine taş attığı kaydedildi.

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DEPLASMAN TARAFTARI YASAKLIYDI

Karşılaşma deplasman taraftarına yasak olmasına rağmen Bad Blue Boys grubu Atina'daydı.

MAÇ OYNANACAK MI?

Yunan Sportal sitesi çıkan olaylar nedeniyle maçın ertelendiğini iddia etti. Hırvat basını ise maçın seyircisiz oynanacağını yazdı.Dinamo Zagreb'den yapılan açıklamaya göre iki maçın da seyircisiz oynaması kararlaştırıldı. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi.

UEFA'dan beklenen açıklama bugün geldi. UEFA, maçın ertelendiğini resmen açıkladı.

AVRUPA'DAN MEN TEHLİKESİ

Olayların ardından Dinamo Zagreb'in Avrupa kupalarından men edilme riskiyle karşı karşıya kaldığı da iddialar arasında.

TARAFTAR GRUBU İLE KULÜP ARASINDA GERİLİM VARDI



Dinamo Zagreb Kulübü, holigan bir taraftar kitlesine sahip. Bad Blue Boys taraftar grubu, birçok dönem bu tip olaylarla gündeme geldi.



Geçmişte Dinamo Zagreb'in bir önceki başkanı Zdravko Mamiç'in iki Bad Blue Boys taraftar grubu üyesini öldürtmeye teşebbüs ettiği iddia edilmişti.



Hırvatistan'ın en köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'in fanatik taraftar grubu Bad Blue Boys, senelerdir kulüp başkanı Zdravko Mamiç ile 'savaş' halindeydi. Ancak tribünler ile Mamiç arasındaki tansiyon 2018'de tavan yaptı.



Hırvat basınına göre efsanevi Bad Blue Boys'un etkinliğini kırmak için aynı adla başka bir taraftar grubu kuran Mamiç, gerçek Bad Blue Boys'un liderini öldürtmeye çalıştı. Ve bu iş için de sahte Bad Blue Boys'un üyelerini kullandı.

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Ancak saldırıda bir hata yapıldı. Hedefteki lider yerine yanlışlıkla başka iki taraftar vuruldu. Hastaneye kaldırılan iki taraftarın tedavileri sürüyor. Bu olayın ana sebebi gerçek Bad Blue Boys'un dün oynanan Osijek maçı ile tribüne dönme kararı almış olmasıydı. Karşılaşmada tribündeki yerlerini alan gerçek Bad Blue Boys üyeleri, Dinamo Zagreb'in Osijek'i 5-0 yendiği maç süresince takımlarını destekledi. Mücadele sonrası ise silahla yaralanan hastanedeki arkadaşlarını ziyaret etmek için kortej oluşturup hastaneye gittiler.

Bad Blue Boys üyeleri Dinamo Zagreb Başkanı Zdravko Mamiç'in evine gitmek istedi, ancak polis izin vermedi.

Hırvat medyasında yer alan bilgilere göre, Bad Blue Boys grubu üyeleri Zdravko Mamiç'in evine de gitti. Ancak güvenlik güçleri, Bad Blue Boys taraftarlarını engelledi. Mamiç'in Maksimir semtindeki evinin adeta ABD Başkanı gibi korunduğu belirtildi.

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'YALAN MAKİNESİNE BİLE GİRERİM'

Mamiç ise, Osijek maçı sonrası, "Bu yaşananlara inanmıyorum. Tüm bu olayların Dinamo Zagreb'le ilgili olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Zdravko Mamiç, 2 Bad Blue Boys taraftarının silahla yaralanmasından sorumlu tutulmasıyla ilgili olarak, "Yalan makinesine girmeye bile hazırım" ifadelerini kullandı.

'ASIL HEDEF HRNJAK'TI'

Öte yandan iki Bad Blue Boys üyesinin yaralandığı saldırıda, asıl hedefin taraftar grubu lideri Daniel Hrnjak olduğu belirtildi. Bad Blue Boys tribün grubu ise yaşanan olaylara karşılık olarak, "Her şeye rağmen ölümüne mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.