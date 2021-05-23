Çaylak-general dengesi sağlanmalı

Ana iskelette bir grup 30+ general var, bir grup da 20’li yaşlarının başındaki erler... 2021-22 kadrosunda general-er dengesi sağlanması şart. Bunun için de Galatasaray, tıpkı Mourinho’nun 2004’te Chelsea’de yaptığı gibi transferde 25-30 yaş aralığında, potansiyelinin zirvesine yaklaşmış ama doyuma ulaşmamış oyunculara yönelmeli. Bu kriterlere uyan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara doğru isimler olarak görünüyor.

1 Ekim 2019 akşamı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul’da oynanan maçta Galatasaray, PSG önüne enteresan bir ilk 11’le çıktı: İlk 11’deki tam 6 oyuncu (muslera, Nagatomo, Donk, mariano, Babel ve Falcao) 1986 doğumlulardı. Bu isimlerin dördü halen kadrodalar, hatta takımın ası konumundalar.

Onların yanına Arda Turan (34), Feghouli, Belhanda, Şener (31), Linnes, Diagne, Omar, Ömer Bayram (30) da eklenince Galatasaray bu sezon bir ara bol generalli-az askerli; sahada top bekleyen oyuncu sayısının, kovalayandan fazla olduğu bir görüntüye büründü.

GENÇLEŞTiRME ÇÖZÜMÜ

Zaten eylül-ekim ve mart dönemindeki sert düşüşler incelendiğinde takımın nispeten yaşlandığı ve hareketsizleştiği göze çarpıyor. Ancak Fatih Terim bu düşüşlere çabuk çözüm üretti, her iki inişi de takımı gençleştirerek bertaraf etti.

2021’in başında Oğulcan, mohamed, Taylan, Etebo, baharda da Gedson, kerem, Halil gibilerin aldığı dakikalar artınca Galatasaray dinamikleşti. Ocak-şubat’ta 8, Mayıs’ta 6 maçlık galibiyet serileri Galatasaray’ı zirvede tuttu; kupa da averajla kaybedildi zaten. Fatih Terim göreve devam ederse Galatasaray’ın 2021-22 kadrosunda general-er dengesi sağlaması, 1 numaralı ülküsü olmalı gibi duruyor.

MOURiNHO, POTANSiYELLERiNiN ZiRVESiNDEKi iSiMLERi ALMIŞTI

Mourinho’nun 2004 yazında Chelsea’nin başına geçtiğinde yaptığı transferlere bir göz atalım: Marsilya’dan alınan santrfor Drogba 26 yaşında. Takımın yeni savunma lideri Carvalho da öyle. kezman 25, Paulo Ferreira 25, Tiago mendes 24’ünde. Yine bir sonraki sezon takıma katılan Del Horno ve Philips 25, Essien 24 yaşındalar. Transferde izlenen ana strateji şu: Hemen hepsi, potansiyellerinin zirvesine yakın isimler. Futbol hikayelerinin başında değiller.

Kendilerini ispatlamışlar. Ancak doyuma da ulaşmamışlar, yeni kulüplerine de en az 5’er yıl hizmet edebilecek çağdalar. Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde izlemesi gereken strateji de bence bu. Takımda 25-30 yaş aralığında oyuncu oranını bir miktar artırmalılar. Çaylak ve general gruplarından daha kalabalık bir 25-30 yaş aralığı grubu olmalı. Bu kriterle transferde isimleri geçen Alpaslan Öztürk ve Aytaç kara doğru hedef gibi görünüyorlar.

KAFA GOLLERi BEŞiKTAŞ VE F.BAHÇE’NiN 3’TE 1’i

G.Saray’da bu sezon teknik departmanda bence 2 başlık ön plana çıktı: Birincisi, ilk 11 istikrarının bir türlü sağlanamaması. Tabii ki bunda sakatlıklar ve hastalıklar da rol oynamıştır ancak nisan-mayıs aylarına girerken Galatasaray’da Muslera-Marcao dışında neredeyse hiçbir oyuncunun kendini as hissetmemesi enteresandı. As santrfor, Mohamed gelene kadar bulunamadı.

Marcao’nun partneri bir türlü netleşmedi. Kanat oyuncuları bulunamadı. Bir ara Taylan takımın beyni niteliğindeydi, sonra o da formasını kaybetti. Yeni sezonda Galatasaray’ın yola bir 11 bularak çıkması önemli doğal olarak.

BEK KATKISI ÇOK ÖNEMLi

Teknik departmandaki ikinci önemli başlık da bek performanslarıydı. Sarı kırmızılılar oyunu doğal olarak önde oynuyorlar, tabiatıyla rakip sahaya kalabalık gidiyorlar. Ve bu kalabalığı anlamlandırmada bek katkısı çok önemli bir faktör. Ancak sarı kırmızılılar sezon boyunca beklerinden bir türlü büyük takım seviyesinde hücum katkısı alamadı. Galatasaray beklerinden bir Rosier, bir Caner, hatta bir Skubic çıkmadı. Galatasaray beklerinin toplam gol sayısı 1 (o gol de Yedlin’den)... Toplam asist sayısı da 6 (Saracchi-Şener 2, Linnes-Emre 1).

Belki direkt ilişkilendirmeyi doğru bulmayabilirsiniz ama muhakkak bir korelasyon var: Galatasaray’ın bu sezon ligin en az kafa golü atan takımlarından biri olması da biraz bek performansıyla ilgili. Diagne, Falcao, Mohamed hepsi havada iyi santrforlar. Ama Galatasaray sezonu sadece 5 kafa golüyle tamamladı ki bu sayı Beşiktaş ve F.Bahçe’de 14...

GALATASARAY, MAÇLARA HEP iYi BAŞLADI ANCAK...

G.Saray’ın sadece bu sezon değil, Terim’li son üç senenin tamamında en önemli özelliklerinden biri buydu: Maçlara genelde iyi başladılar. İlk yarıları iyi oynadılar. Özellikle pandemi öncesi Telekom’da ilk yarıda maçların fişini çekme konusunda ustalardı. Bu sezon da ilk devrelerde attıkları 37 golle, Süper Lig’in lideri konumundalar.

Ancak ikinci yarı performanslarında Beşiktaş biraz daha ön plana çıkarak alt etmiş G.Saray’ı. Bu istatistiği görünce de akla şu detay geliyor: Galatasaray’ın Falcao, Arda, Babel, Feghouli, Belhanda gibi tecrübeli yıldızları performanslarını çoğunlukla 90 dakikaya yayamadılar. İyi ilk yarı oynadılarsa, ikinci devrelerde düştüler.

GENÇLERE SÜREKLi GÜVENEMEDiLER

Kerem, Halil, Oğulcan gibilere de Terim sürekli güvenemedi, 30 maç ilk 11’de oynatacak deneyime sahip olduklarını düşünmedi. Dolayısıyla onlar da saman alevi gibi performanslar gösterdiler. Teknik ekibin 2021-22’de çalışacağı en önemli konulardan biri bu olmalı: Galatasaray hem sezon içi, hem de maç içi devamlılığı nasıl sağlar? 7-8 oyuncunun değişmediği bir iskelet nasıl kurulur? Ya da maç içinde ilk yarıyla ikinci yarı arasında performans farklılıkları nasıl giderilir?

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