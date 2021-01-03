Büyük takım bekinin hücumcu olması şart

Elbette G.Saray’ın dünkü puan kaybında 40 dakika 10 kişi oynamalarının da rolü var. Ancak bence bu kaybı sadece kırmızı kart üzerinden değerlendirirlerse hata ederler. Zira 11’e 11 oynanan 50 dakikada da Galatasaray’ın hücumda net bir pozisyonu bırakın, tam anlamıyla bir fikri dahi yok gibi göründü. Dünkü 90 dakikalık kısır oyunu Taylan’dan bağımsız değerlendirmek imkânsız. Taylan’ın önemi yokluğunda anlaşıldı, zira bu adam çabuk kazandığı toplarla Galatasaray’da atak sürekliliğinin garantisi. Dün sarı kırmızılılar rakiplerini hemen hemen hiç dengesiz yakalayamadılar, çünkü Taylan’ın ‘karşı pres’ gücünden mahrumdular.

MERKEZDEN HiÇ GELEMEDi

Galatasaray dün merkezden hiç gelemedi ve tüm hücum hayallerini beklerini kaçırmak üzerine kurdu. Linnes ve Saracchi’nin 1-2 ufak denemesi olsa da genel toplamda hücum katkıları çok kısıtlı. Hatta sarı kırmızıların bu seneki tüm bek rotasyonunun da bu anlamda yeterli olduğunu söylemek güç. Sıkça kapalı savunmalara karşı oynayan büyük takımların bekleri hücumcu olmak zorunda. Bu sezon ligde Galatasaray beklerinin (Omar, Linnes, Saracchi, Emre Taşdemir ve Şener’in) toplam gol sayısı sıfır. Toplam asist sayıları ise bir...

YENi BiR ŞEYLER DENEMELi

Bu bek kısıtlılığı da özellikle dünkü Antalyaspor gibi tamamen bekleyen rakiplere karşı daha fazla göze batıyor. Bence Terim, bir açık oyuncusundan bek yaratmayı deneyebilir. Juventus’taki Cuadrado gibi, Başakşehir’deki Deniz gibi bir farklı denemeye ihtiyacı var sanki Galatasaray’ın. Ömer bu anlamda doğal bir opsiyon. Cezadan dönünce Emre Kılınç da düşünülebilir. Dün falcao’nun yaşadığı sağlık sorununa bakılırsa önlerindeki kış transfer döneminde öncelikleri santrfor olacaktır Galatasaraylılar’ın. Yaratıcı bir merkez orta saha da bakabilirler. Ancak üçüncü bir oyuncu transferi bütçeleri varsa bence hücumcu bir bek de aramalılar.

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